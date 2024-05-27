Головна Країна Політика
search button user button menu button

Майже сотня країн підтвердили участь у Глобальному саміті миру

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Майже сотня країн підтвердили участь у Глобальному саміті миру
Як наголосив президент, на Глобальному саміті миру буде зрозуміло, хто з країн насправді вірить у міжнародне право
фото з відкритих джерел

За словами Зеленського, Україна продовжує працювати з лідерами світу для їхньої участі у саміті миру

Президент Володимир Зеленський повідомив, що вже 90 країн підтвердили свою участь у Саміті миру у Швейцарії в червні. Про це він сказав під час візиту до Іспанії.

Зеленський зазначив, що участь Іспанії у першому Глобальному саміті миру стане історичною.

«Зараз вже 90 країн підтвердили свою участь, і ми продовжуємо працювати з лідерами світу заради ширшого представництва», – повідомив Зеленський. 

Президент України подякував голові іспанського уряду Педро Санчесу за підтвердження його участі у саміті.

«Саме там, на саміті, ми побачимо, хто насправді у світі вірить у міжнародне право і готовий його дієво захищати. Кожен лідер, який не хоче продовження цієї війни та подальшої агресії Російської Федерації, може продемонструвати на саміті свою справжню зацікавленість у мирі», – додав Зеленський. 

Нагадаємо, президент США Джо Байден, ймовірно, пропустить Глобальний саміт миру наступного місяця через запланований захід зі збору коштів на передвиборчу кампанію в Каліфорнії, який він має відвідати разом із Джорджем Клуні, Джулією Робертс та іншими зірками. Про це пише Bloomberg.

Як повідомлялося, президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден залишається останнім серед лідерів країн G7, хто ще не прийняв запрошення взяти участь у Глобальному саміті миру у Швейцарії.

Як відомо, саміт миру у Швейцарії відбудеться 15-16 червня. На нього мають приїхати представники урядів усіх континентів. Зустріч відбудеться на курорті Бюргеншток поблизу міста Люцерн. Президент Володимир Зеленський зазначив, що дату і місце раніше обговорили з президенткою Швейцарії Віолою Амхерд.

До слова, уряд Швейцарії схвалив рішення щодо тимчасового закриття повітряного простору над містом Бюргеншток, де проводитиметься Глобальний саміт миру 15-16 червня.

Читайте також: 

Теги: саміт Володимир Зеленський президент

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За Науседу проголосували 74,55% виборців
У Литві відбувся другий тур виборів президента: результати
Сьогодні, 00:50
На борту гвинтокрила, що зазнав катастрофи, могло перебувати 14 людей
Стало відомо, на якому гелікоптері розбився президент Ірану
20 травня, 09:35
У 2022 році The Washington Post повідомив, що Янукович чекав у Білорусі, поки Росія за «три дні» візьме Київ, щоб повернутися до влади
Вікторія Нуланд розповіла, кого Путін хоче бачити на місці президента України
13 травня, 19:05
Засуджені служитимуть виключно у спеціалізованих підрозділах військових частин
Скільки засуджених Україна може відправити на фронт? Влада назвала цифру
10 травня, 15:28
Уночі безпілотники атакували нафтобазу в Краснодарському краї
Вибухи і пожежі в Росії, голосування щодо відставки спікера Джонсона: головне за ніч
9 травня, 06:30
Президент призначив 113 осіб на посади суддів місцевих судів
Зеленський призначив понад 100 суддів
8 травня, 22:10
«Cаміт має усі шанси зруйнувати кілька російських тез, які турботливо просувалися у світовому інформаційному просторі протягом досить тривалого терміну»
Чому росіяни злякалися саміту миру у Швейцарії?
3 травня, 21:13
Президент відзначив українських воїнів державними нагородами
Зеленський відвідав поранених українських захисників у Хмельницькому
3 травня, 13:32
Україна готує безпекову угоду зі Сполученими Штатами Америки
Україна готує сім нових двосторонніх безпекових угод
1 травня, 20:17

Політика

Майже сотня країн підтвердили участь у Глобальному саміті миру
Майже сотня країн підтвердили участь у Глобальному саміті миру
Україна планує спростити пошук роботи для ветеранів
Україна планує спростити пошук роботи для ветеранів
Стало відомо, яку країну відвідає Зеленський після Іспанії
Стало відомо, яку країну відвідає Зеленський після Іспанії
Україна та Іспанія підписали безпекову угоду
Україна та Іспанія підписали безпекову угоду
Король Іспанії зустрів Зеленського в аеропорту Мадрида (фото, відео)
Король Іспанії зустрів Зеленського в аеропорту Мадрида (фото, відео)
Європейський союз запровадив санкції проти Медведчука
Європейський союз запровадив санкції проти Медведчука

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
11K
Загибель військових 128-ї бригади на Запоріжжі: хто навів? Прокуратура відзвітувала про розслідування
6797
The Economist розповів, чому Євросоюз не може збільшити виробництво снарядів
6272
Втрати ворога станом на 27 травня 2024 – Генштаб ЗСУ
5574
Як заощадити на подорожі поїздом: знижки на квитки Укрзалізниці
5044
27 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3827
Україна виділила 463 млн гривень на вивчення пінгвінів. Соцмережі в шоці

Новини

Законопроєкт про позбавлення прав власності підсанкційних осіб. EBA звернулась до парламенту
Сьогодні, 16:05
Росіяни окупували село на Донеччині, вибори президента в Литві: головне за ніч
Сьогодні, 06:35
Як не зірвати підготовку до зими? Центр Разумкова дав ключову рекомендацію
Вчора, 15:39
Атака на Україну, окупанти влучили в житловий будинок на Вінниччині: головне за ніч
Вчора, 06:40
Економічне бронювання не спрацювало у жодній країні світу – Стефанчук
25 травня, 15:22
Збудована під час війни Тилігульська ВЕС перемогла в міжнародному конкурсі
25 травня, 14:44

Прес-релізи

Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
16 травня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua