Майже сотня країн підтвердили участь у Глобальному саміті миру

Як наголосив президент, на Глобальному саміті миру буде зрозуміло, хто з країн насправді вірить у міжнародне право

За словами Зеленського, Україна продовжує працювати з лідерами світу для їхньої участі у саміті миру

Президент Володимир Зеленський повідомив, що вже 90 країн підтвердили свою участь у Саміті миру у Швейцарії в червні. Про це він сказав під час візиту до Іспанії.

Зеленський зазначив, що участь Іспанії у першому Глобальному саміті миру стане історичною.

«Зараз вже 90 країн підтвердили свою участь, і ми продовжуємо працювати з лідерами світу заради ширшого представництва», – повідомив Зеленський.

Президент України подякував голові іспанського уряду Педро Санчесу за підтвердження його участі у саміті.

«Саме там, на саміті, ми побачимо, хто насправді у світі вірить у міжнародне право і готовий його дієво захищати. Кожен лідер, який не хоче продовження цієї війни та подальшої агресії Російської Федерації, може продемонструвати на саміті свою справжню зацікавленість у мирі», – додав Зеленський.

Нагадаємо, президент США Джо Байден, ймовірно, пропустить Глобальний саміт миру наступного місяця через запланований захід зі збору коштів на передвиборчу кампанію в Каліфорнії, який він має відвідати разом із Джорджем Клуні, Джулією Робертс та іншими зірками. Про це пише Bloomberg.

Як повідомлялося, президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден залишається останнім серед лідерів країн G7, хто ще не прийняв запрошення взяти участь у Глобальному саміті миру у Швейцарії.

Як відомо, саміт миру у Швейцарії відбудеться 15-16 червня. На нього мають приїхати представники урядів усіх континентів. Зустріч відбудеться на курорті Бюргеншток поблизу міста Люцерн. Президент Володимир Зеленський зазначив, що дату і місце раніше обговорили з президенткою Швейцарії Віолою Амхерд.

До слова, уряд Швейцарії схвалив рішення щодо тимчасового закриття повітряного простору над містом Бюргеншток, де проводитиметься Глобальний саміт миру 15-16 червня.