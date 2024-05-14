Становлять загрозу для людей: в Україні побільшало диких тварин 

В Україні через повномасштабне вторгнення збільшується чисельність диких тварин

На час воєнного стану цивільному населенню заборонено відвідувати ліси та полювати на диких тварин. Це спровокувало збільшення хижаків, які становлять загрозу людям. Також є випадки, коли лисиці та вовки проникали до міст, зокрема до Києва. Про це в інтерв'ю ZN.UA розповів голова Державного агентства лісових ресурсів України Віктор Смаль.

«Зростання чисельності тварин відрізняється залежно від виду та регіону. Найбільший приріст поголів'я від часу повномасштабного вторгнення спостерігається серед хижих тварин, особливо таких видів, як вовк, шакал, лисиця. Причому шакали із причорноморських степів поширилися практично на всю територію України та всі її кліматичні зони», – заявив Смаль.

Він додав, що зростання чисельності диких тварин це природний процес, який спостерігається вже протягом 20 років.

Також за його словами, причиною збільшення кількості хижаків є те що в Україні діє обмеження полювання у багатьох регіонах.

«Приватні випадки браконьєрства – це не той чинник, який суттєво впливає на приріст поголів'я. Практично не впливає на розмноження тварин та кількість населення у тому чи іншому регіоні. Люди найчастіше проживають у містах і не мають істотного впливу на тварин у природному середовищі існування», – додав Смаль.

Нагадаємо, минулого року на Житомирщині у парку бігав дикий кабан. Тварину зловили за допомогою пастки.