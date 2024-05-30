Франція готує офіційне рішення про відправку інструкторів в Україну – Reuters

За словами джерел ЗМІ, Франція спочатку відправить обмежену кількість інструкторів для оцінки можливості місії

Франція може оголосити про своє рішення наступного тижня під час візиту Зеленського

Франція незабаром може відправити військових інструкторів в Україну, попри страх деяких союзників і російські погрози. Про це повідомляє Reuters з посиланням на неназвані джерела.

Джерела агентства стверджують, що Франція може оголосити про своє рішення наступного тижня під час візиту українського президента Володимира Зеленського.

За словами дипломатів, Париж сподівається сформувати і очолити коаліцію країн, які запропонують таку допомогу Києву у військових зусиллях, навіть попри те, що деякі з його партнерів по Європейському Союзу побоюються, що це може зробити прямий конфлікт з Росією більш імовірним.

Двоє дипломатів розповіли, що Франція спочатку відправить обмежену кількість персоналу для оцінки можливості місії, а потім відправить кілька сотень інструкторів.

Співрозмовники агентства зазначили, що навчання буде зосереджене на розмінуванні, підтримці обладнання в робочому стані і технічному досвіді для військових літаків.

Париж також фінансуватиме, озброюватиме і тренуватиме українську моторизовану бригаду.

«Домовленості дуже просунуті, і ми можемо очікувати чогось наступного тижня», – сказало одне з джерел.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у четвер, 6 червня, має вирушити із робочим візитом до Франції.

Як повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський, перші французькі інструктори невдовзі відвідають українські навчальні центри та ознайомляться з їхньою інфраструктурою та персоналом. Однак згодом стало відомо, що Міністерство оборони Франції не підтвердило інформацію про відправлення своїх військових інструкторів до України.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що передача Україні далекобійної зброї, яка здатна вражати військові об'єкти на території РФ, не є ескалацією конфлікту.

До слова, відповідно до власних внутрішніх розрахунків НАТО, Європа має лише незначну частину можливостей протиповітряної оборони, необхідних для захисту свого східного флангу, що свідчить про масштаби вразливості континенту. У країн НАТО є лише 5% засобів протиповітряної оборони (ППО), які необхідні для захисту Центральної та Східної Європи від можливих ударів