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Зеленський привітав Грузію з Днем незалежності

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Зеленський привітав Грузію з Днем незалежності
26 травня відзначається День незалежності Грузії
фото: reuters

Зеленський: Ми завжди будемо поруч у нашому спільному прагненні до вільного та достойного життя народів

Сьогодні, 26 травня, Грузія відзначає День незалежності. Президент України Володимир Зеленський привітав країну із цим святом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі українського лідера.

«Вітаю народ Грузії з Днем незалежності та щиро бажаю, щоб Грузія була міцною і щасливою. Українці завжди відчували теплий емоційний звʼязок із Грузією. Наша держава підтримала суверенітет й оборону Грузії у важкий час російського вторгнення у 2008 році. І ми завжди будемо поруч у нашому спільному прагненні до вільного та достойного життя народів – усіх народів Європи, яку не уявити без України та Грузії», – зауважив президент.

Зеленський також подякував усім, хто підтримує наш народ: «Хай живе незалежна Грузія! Слава Україні!».

Як відомо, президент України Володимир Зеленський ввів санкції Ради національної безпеки і оборони України проти чинної влади Грузії. Йдеться про почесного голову правлячої партії «Грузинська мрія» Бідзіну Іванішвілі та 19 інших грузинських посадовців.

Раніше колишній прем'єр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив, що Україна прагне, щоб війна перекинулася на територію його країни. Гарібашвілі вважає, що українська влада намагається відкрити другий фронт для того, щоб втягнути Грузію у війну з Росією.

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Теги: Володимир Зеленський Грузія

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