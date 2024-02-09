Мітинг на підтримку Залужного та делегація Конгресу США в Україні. Головне за 9 лютого

На Майдані Незалежності у Києві зібралися мітингувальники з вимогою повернути на посаду генерала Валерія Залужного

До Києва прибула делегація Конгресу США, мітинг на підтримку Залужного, Польща продовжила тимчасовий захист для біженців з України. «Главком» склав добірку новин 9 лютого, щоб ви були в курсі головних подій:

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До Києва прибула делегація Конгресу США

До столиці прибула двопартійна делегація Конгресу США на чолі з головою комітету з розвідки Майком Тернером. До складу групи також входять Френч Гілл, Джейсон Кроу, Ебігейл Спанбергер і Зак Нанн.

Під час брифінгу голова комітету з розвідки Майк Тернер заявив, що США підтримують подальше надання допомоги Україні. За словами Тернера, США цілковито підтримують єдність України, а конгресмени старанно працюють у Палаті представників і в Сенаті, щоб забезпечити фінансування, необхідне Україні у 2024 році, аби протистояти Росії.

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Зокрема, Тернер зазначив, що Сенат наразі вживає заходів для просування іншого законодавчого акту, який «зможе розвʼязати цю проблему».

Польща продовжила тимчасовий захист для біженців з України

Сейм Польщі проголосував за ухвалу про продовження тимчасового захисту для українських воєнних біженців до 30 червня 2024 року.

Українці, які прибули до Польщі в період з 24 лютого 2022 року до 4 березня 2024 року зможуть користуватися тимчасовим захистом ще пів року. Окрім цього Сейм подовжив податкові пільги до кінця року для тих, хто надає гуманітарну допомогу.

Мітинг на підтримку Залужного

На Майдані Незалежності у Києві зібралися мітингувальники з вимогою повернути на посаду генерала Валерія Залужного. Люди пояснюють, що вважають такі дії не розумними і такими, що грають на руку Путіну.

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Політичний аналітик Карл Волох назвав себе ініціатором акції. У коментарі журналістам він розповів, що в учасників акції є «одне просте питання, яке навіть не треба було обговорювати». За словами Волоха, на мітинг зібралися ті, хто «вважають великою помилкою влади відсторонення Залужного».

Зеленський присвоїв Залужному та Буданову звання Героїв України

Президент України Володимир Зеленський присвоїв колишньому головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному та начальнику ГУР Кирилу Буданову звання Героїв України з врученням орденів «Золота Зірка».

Відповідні укази №61/2024 та №57/2024 глава держави підписав 8 лютого, тексти документів опубліковано на сайті Офісу президента.

Новий очільник Мінветеранів

Кабінет Міністрів України тимчасово поклав виконання обов’язків міністра у справах ветеранів України на Олександра Порхуна. Досі Порхун був на посаді першого заступника міністра у справах ветеранів – з 22 квітня 2020 року.

Порнух є колишнім командиром 13-го окремого аеромобільного батальйону 95-ї окремої аеромобільної бригади. Командував підрозділом у бойових зіткненнях під час звільнення населених пунктів Степанівка, Красний Луч, Алчевськ, Сніжне, Чорнухіне, Тельманове, Старобешиве, Торез, Ясинувата, Єнакієве, Краматорськ, Красноармійськ, Шахтарськ, Слов’янськ, Ізварине, Лисичанськ, гори Карачун.