Зеленський нагородив орденами п'ятьох очільників МЗС

Дипломатів було відзначено за вагомий внесок у зміцнення міждержавної співпраці, підтримку суверенітету й територіальної цілісності України

Сьогодні, 2 жовтня, голови зовнішньополітичних відомств Ірландії, Італії, Румунії, Данії та Франції отримали від президента України Володимира Зеленського державні нагороди. Про це йдеться на сайті президента.

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У Києві під час засідання міністрів закордонних справ держав – членів ЄС п'ятьох дипломатів було відзначено за вагомий внесок у зміцнення міждержавної співпраці, підтримку суверенітету й територіальної цілісності та популяризацію України.

Орденом князя Ярослава Мудрого II ступеня нагороджено віцепрем'єр-міністра, міністра закордонних справ та міністра оборони Ірландії Мікхола Мартіна.

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Зеленський вручив ордени князя Ярослава Мудрого ІІІ ступеня віцепрем'єр-міністру, міністру закордонних справ та міжнародного співробітництва Італії Антоніо Таяні та міністру закордонних справ Румунії Лумініці Одобеску.

Глава держави також нагородив орденом «За заслуги» І ступеня міністра закордонних справ Королівства Данія Ларса Льокке Расмуссена.

Крім того, міністерка з питань Європи та закордонних справ Франції Катрін Колонна відзначена орденом княгині Ольги ІІІ ступеня.

Раніше повідомлялося, що Зеленський на неформальній зустрічі глав МЗС Євросоюзу в Києві дорікнув Євросоюзу через паузу у санкціях проти РФ.