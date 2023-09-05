У районі Мелітополя в тилу окупантів пролунали потужні вибухи

Вибухи були настільки потужними, що мешканці селища відчували тремтіння землі,

За 50 км від Мелітополя в лавах російських загарбників пролунав потужний вибух. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров в Telegram.

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«Окупанти «глибокого тилу» перейшли від літньої бавовни на осінню», – повідомив Федоров.

Зокрема, вчора після 9-ї вечора безперервно гучно було у районі Веселого – за 50 км від Мелітополя.

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За словами Федорова, вибухи були настільки потужними, що мешканці селища відчували тремтіння землі, а мелітопольці на північному сході міста чули віддалені звуки вибухів.

Як повідомлялося, українські захисники продовжують наступальні операції в районі Роботиного Запорізької області і закріплюються на досягнутих рубежах.

Триває 559-та доба повномасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом доби ворог завдав шість ракетних та 76 авіаційних ударів, здійснив 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.