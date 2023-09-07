Ворожа куля влучила в українського бійця, однак він здійснив подвиг (відео)

Військового врятував якісний бронежилет та вправні навички водіння

Український військовий, перебуваючи на передовій за кермом автівки, потрапив на приціл російського снайпера. Куля наскрізь пробила лобове скло, але її смертоносний політ зупинив якісний бронежилет. Відповідне відео опублікували у соцмережах.

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Як видно на кадрах, український захисник вижив і знайшов у собі сили, щоб продовжити рух та виїхати із небезпечної зони обстрілу, збільшуючи швидкість та маневруючи.

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Раніше військові поділилися відео, на якому видно, що в ході бою один із бійців дістає ушкоджень, але штурм під Бахмутом продовжується.

Як відомо, триває 561-а доба повномасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулось 39 бойових зіткнень. Ворог завдав 10 ракетних, 69 авіаційних ударів, здійснив 51 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною