Історичний виступ Зеленського на Генасамблеї ООН: головне про війну, Путіна та політичні ігри

Зеленський наголосив, що Росія перетворює на зброю продовольство та енергію

Глава держави про тіньові угоди з агресором: «Злу не можна довіряти. Запитайте Пригожина, чи варто довіряти обіцянкам Путіна»

Президент України Володимир Зеленський вперше з початку повномасштабної війни наживо виступив на засіданні Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. Основною темою промови глави держави стали наслідки цинічного вторгнення Росії в Україну. Зеленський закликав світ до єдності перед обличчям агресора, наголосивши, що кожна війна зараз може стати останньою.

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Президент порушив питання ядерного роззброєння Росії, викрадення нею дітей з окупованих територій, а також блокування українського зерна країнами ЄС. «Главком» зібрав головне з виступу Зеленського з трибуни ООН.

Світ зараз перебуває на порозі ядерної війни. Україна віддала весь свій ядерний арсенал, а Росія – зрадила.

Глава держави заявив, що поки ядерна зброя лишається на своїх місцях, масове знищення набирає обертів.

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«Росія перетворює на зброю багато інших речей, і ці речі використовуються не лише проти нашої країни, але й проти всіх ваших країн. Існує чимало конвенцій, які обмежують володіння та розповсюдження зброї, але не існує реальних обмежень на використання продовольства, енергії та інших речей як зброї», – вказав Зеленський.

Росія заслуговує на роззброєння і зараз: терористи не мають права володіти ядерною зброєю.

Зеленський нагадав, що Україна відмовилася від третього за величиною ядерного арсеналу фото: ОП

Кожне десятиліття Росія починає нову війну

Зеленський заявив, що частини території Молдови та Грузії залишаються окупованими Росією, а Сирія перетворена на руїни. «Якби не Росія, хімічна зброя ніколи не була б там застосована. РФ майже поглинула Білорусь, загрожує Казахстану та країнам Балтії», – наголосив Зеленський.

Росія використовує ЗАЕС, як зброю

«Подивіться, що РФ зробила з нашою Запорізькою атомною електростанцією: обстрілювала її, окупувала й тепер шантажує інших загрозою витоку радіації», – зауважив Зеленський.

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Президент Володимир Зеленський під час виступу на Генасамблеї ООН, 19 вересня 2023 року фото: ОП

Викрадених українських дітей у Росії вчать ненавидіти Україну, розривають усі звʼязки з їхніми сімʼями. Це геноцид.

Президент зазначив, що терористичні угруповання й раніше викрадали дітей, але ніколи раніше масові викрадення та депортації не ставали частиною державної політики. Ненависть використовується як засіб боротьби проти іншого народу. Саме за депортацію українських дітей суд видав ордер на арешт Володимира Путіна.

Росія намагається використати дефіцит продовольства на світовому ринку як зброю в обмін на визнання окупації захоплених територій. Росія використовує ціни на продовольство як зброю.

Президент розповів, що з початку повномасштабної агресії, країна-агресорка заблокувала українські чорноморські та азовські морські порти. «Наші порти на Дунаї досі залишаються мішенню для її (російських – «Главком») ракет і безпілотників», – зауважив глава держави.

Зеленський наголосив, що Росія намагається використати голод як зброю фото: ОП

Дехто в Європі підриває солідарність і влаштовує політичний театр, роблячи із зерна трилер. Може здаватися, що вони грають власну роль, але натомість вони допомагають підготувати сцену для московського актора.

78-ма сесія Генасамблеї ООН відбувається в Нью-Йорку з 12 до 30 вересня фото: ОП

Уперше в новітній історії ми маємо реальний шанс припинити агресію на умовах нації, яка зазнала нападу

Глава держави нагадав, що минулого року представив Українську формулу миру, яка стала основою для оновлення наявної архітектури безпеки.

Президент підкреслив, що формула не лише про Україну і понад 140 держав та міжнародних організацій повністю або частково її підтримали.

Путіну не можна довіряти

Зеленський розповів, що йому відомо про спроби укласти якісь тіньові угоди за лаштунками. «Злу не можна довіряти. Запитайте Пригожина, чи варто довіряти обіцянкам Путіна. Будь ласка, почуйте мене. Нехай єдність вирішує все відкрито», – закликав президент.

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Глава держави додав, що Україна робить усе для того, аби після російської агресії ніхто у світі не наважився напасти на жодну країну. «Перетворення на зброю має бути стримане. Воєнні злочини мають бути покарані. Депортовані люди мають повернутися додому. А окупант має повернутися на власну територію», – підсумував Зеленський.

До слова, ексзаступник глави Адміністрації президента та колишній посол України у США Валерій Чалий позитивно оцінив промову Зеленського й відмітив формат і тему виступу, а також емоційність глави держави та чіткість його меседжів.

Проте Чалий негативно відреагував на слова президента про «деяких наших друзів в Європі, які граються в політичну солідарність і роблять із зерна трилер. Здається вони розігрують свої власні ролі, але насправді вони підіграють основному актору із Москви…»

Нагадаємо, після США Зеленський відвідає ще одну країну.