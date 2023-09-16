ЗСУ досягли паритету з ворогом по артилерії – експерт

ЗСУ досягли паритету з ворогом по артилерії, хоча ще зовсім нещодавно вважалося, що той має в рази більшу перевагу

Українські військові навчилися меншими силами наступати на більшу армію

Збройні сили України меншими силами наступають на більшу армію, при цьому маючи кратно менші можливості щодо повітряного супроводу. Цілеспрямовані дії наших бійців допомогли їм досягнути паритету з ворогом по артилерії, хоча ще зовсім недавно вважалося, що РФ має в рази більшу перевагу. Про це в коментарі «Главкому» розповів полковник ЗСУ, колишній голова пресслужби Генштабу ЗСУ й екскерівник Кримського медіа-центру Міністерства оборони Владислав Селезньов.

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«Фактично ракетна атака, яка сталася в акваторії в районі Севастополя, стала можливою тому, що ми трохи виколупали очі ворожої ППО. Саме тому наші літаки за 200 км від Севастополя вийшли на рубіж бойових пусків і здійснили масований пуск ракет Storm Shadow. Росіяни просто фізично не мали можливості побачити нас. І чим більше ми знищимо систем радіоелектронної боротьби, радіотехнічної розвідки, систем ППО, тим більш безпечними і ефективними будуть дії української армії», – пояснив експерт.

Селезньов також нагадав вислів американського генерала Бена Ходжеса, якого багато хто сприймає певною мірою критично, оскільки він обіцяв звільнення Криму у травні, а потім – до початку вересня.

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«Але він (Бен Ходжес – «Главком») говорив, що це можливо реалізувати, якщо українська армія матиме можливість зруйнувати Керченський міст і тим самим позбавити логістики угрупування російських військ в Криму та Севастополі. А далі буде системна методична руйнація бойового потенціалу путінської армії там шляхом знищення тих самих військових об'єктів. Саме цим зараз займається українська армія. Причому за умов, коли ми не маємо тих ATACMS, на яких наполягав Ходжес, і винищувачів F-16, яких так само дуже серйозно бракує. Їхня наявність дала б нам можливість закривати діяльність ЗСУ з повітря – як на суходолі, так і в акваторії Чорного та Азовського морів», – зазначив полковник ЗСУ.

За його словами, те, що зараз робить українська армія, – абсолютно поза логікою військової науки. Адже наші воїни роблять практично неможливе: меншими силами наступають на більшу армію, маючи кратно менші можливості щодо повітряного супроводження та забезпечення прикриття дій.

«І єдине, чого ми досягли, оцією цілеспрямованою діяльністю з руйнації артилерії ворога, – це паритету. Тобто ми приблизно по бойовій можливості артилерії вже поруч із ворогом, хоча ще зовсім нещодавно вважалося, що той має в рази більшу перевагу. Наприклад, рік тому ворог мав можливість використовувати 60 тисяч снарядів на добу, в той час як ми могли відповідати буквально чотирма тисячами», – зауважив Селезньов.

Нагадаємо, що вночі 13 вересня ЗСУ уразили великий російський десантний корабель і підводний човен РФ. У мережі з’явилися фото наслідків нічного ракетного удару Повітряних сил по військовій інфраструктурі та кораблях Чорноморського флоту Росії у Корабельній бухті тимчасово окупованого Севастополя.

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Знищення в окупованому Севастополі російського десантного корабля та підводного човна РФ стало можливим завдяки Силам спецоперацій ЗСУ. Командування ССО розповіло, як проводилася ця операція.

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