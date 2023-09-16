Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

ЗСУ досягли паритету з ворогом по артилерії – експерт

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
ЗСУ досягли паритету з ворогом по артилерії – експерт
ЗСУ досягли паритету з ворогом по артилерії, хоча ще зовсім нещодавно вважалося, що той має в рази більшу перевагу
фото: АрміяInform

Українські військові навчилися меншими силами наступати на більшу армію

Збройні сили України меншими силами наступають на більшу армію, при цьому маючи кратно менші можливості щодо повітряного супроводу. Цілеспрямовані дії наших бійців допомогли їм досягнути паритету з ворогом по артилерії, хоча ще зовсім недавно вважалося, що РФ має в рази більшу перевагу. Про це в коментарі «Главкому» розповів полковник ЗСУ, колишній голова пресслужби Генштабу ЗСУ й екскерівник Кримського медіа-центру Міністерства оборони Владислав Селезньов.

«Фактично ракетна атака, яка сталася в акваторії в районі Севастополя, стала можливою тому, що ми трохи виколупали очі ворожої ППО. Саме тому наші літаки за 200 км від Севастополя вийшли на рубіж бойових пусків і здійснили масований пуск ракет Storm Shadow. Росіяни просто фізично не мали можливості побачити нас. І чим більше ми знищимо систем радіоелектронної боротьби, радіотехнічної розвідки, систем ППО, тим більш безпечними і ефективними будуть дії української армії», – пояснив експерт.

Селезньов також нагадав вислів американського генерала Бена Ходжеса, якого багато хто сприймає певною мірою критично, оскільки він обіцяв звільнення Криму у травні, а потім – до початку вересня.

«Але він (Бен Ходжес – «Главком») говорив, що це можливо реалізувати, якщо українська армія матиме можливість зруйнувати Керченський міст і тим самим позбавити логістики угрупування російських військ в Криму та Севастополі. А далі буде системна методична руйнація бойового потенціалу путінської армії там шляхом знищення тих самих військових об'єктів. Саме цим зараз займається українська армія. Причому за умов, коли ми не маємо тих ATACMS, на яких наполягав Ходжес, і винищувачів F-16, яких так само дуже серйозно бракує. Їхня наявність дала б нам можливість закривати діяльність ЗСУ з повітря – як на суходолі, так і в акваторії Чорного та Азовського морів», – зазначив полковник ЗСУ.

За його словами, те, що зараз робить українська армія, – абсолютно поза логікою військової науки. Адже наші воїни роблять практично неможливе: меншими силами наступають на більшу армію, маючи кратно менші можливості щодо повітряного супроводження та забезпечення прикриття дій.

«І єдине, чого ми досягли, оцією цілеспрямованою діяльністю з руйнації артилерії ворога, – це паритету. Тобто ми приблизно по бойовій можливості артилерії вже поруч із ворогом, хоча ще зовсім нещодавно вважалося, що той має в рази більшу перевагу. Наприклад, рік тому ворог мав можливість використовувати 60 тисяч снарядів на добу, в той час як ми могли відповідати буквально чотирма тисячами», – зауважив Селезньов.

Нагадаємо, що вночі 13 вересня ЗСУ уразили великий російський десантний корабель і підводний човен РФ. У мережі з’явилися фото наслідків нічного ракетного удару Повітряних сил по військовій інфраструктурі та кораблях Чорноморського флоту Росії у Корабельній бухті тимчасово окупованого Севастополя. 

Знищення в окупованому Севастополі російського десантного корабля та підводного човна РФ стало можливим завдяки Силам спецоперацій ЗСУ. Командування ССО розповіло, як проводилася ця операція.

До слова, військовий експерт Михайло Самусь розповів про подальші кроки з деокупації півострова.

Читайте також: Спекотний оксамитовий сезон у Криму: у росіян великі проблеми
Теги: Крим ЗСУ війна ворог

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Одещину атакували декілька груп дронів
Масована атака на Одещину: збито понад три десятки «Шахедів»
13 вересня, 07:50
Хто переможе у війні? Шойгу знову оконфузився (відео)
Хто переможе у війні? Шойгу знову оконфузився (відео)
13 вересня, 18:45
До лютого 2022 року Україна отримувала ядерне паливо виключно з Росії
Як Україні вдалося вирватися з російської енергетичної пастки – розвідка Британії
14 вересня, 09:46

Події в Україні

В Україні знайшли тіло зниклого безвісти добровольця з Великої Британії
В Україні знайшли тіло зниклого безвісти добровольця з Великої Британії
ЗСУ досягли паритету з ворогом по артилерії – експерт
ЗСУ досягли паритету з ворогом по артилерії – експерт
У 47-й бригаді «Маґура» після скандалу з Маркусом змінили командира – ЗМІ
У 47-й бригаді «Маґура» після скандалу з Маркусом змінили командира – ЗМІ
ЗСУ за добу знищили три російських зенітно-ракетних комплекси «Бук» – Генштаб
ЗСУ за добу знищили три російських зенітно-ракетних комплекси «Бук» – Генштаб
Росіяни забрали три великі десантні кораблі з Чорного моря в Азовське
Росіяни забрали три великі десантні кораблі з Чорного моря в Азовське
«Змушуємо ворога відходити»: Міноборони повідомило, де на фронті зараз найгарячіше
«Змушуємо ворога відходити»: Міноборони повідомило, де на фронті зараз найгарячіше

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
45K
Чому поліція викликає непридатних до служби?
34K
Окупанти виявили зрадника в компанії з виробництва дронів
26K
Шойгу показав Кім Чен Ину «Кинджал» (фото, відео)
17K
Шевченко повторив свій хитрий трюк, забивши гол у ворота італійця (відео)
9638
16 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
9619
Пожежа в РФ, суд збільшив розмір застави Коломойському: головне за ніч

Новини

Радник прем‘єр-міністра оцінив стан підготовки обленерго до зими
Сьогодні, 11:05
ЗСУ просуваються на двох напрямках: Генштаб назвав райони, де є успіх
Сьогодні, 07:35
В Україні стане прохолодніше: прогноз погоди на 16 вересня
Сьогодні, 05:22
16 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Гендиректор «Української бронетехніки» заявив про ознаки диверсії проти ВПК
Вчора, 20:15
Найближчим часом «Нафтогаз» перевиконає план накопичення газу до зими – заява компанії
Вчора, 12:02

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту