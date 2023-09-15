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Зеленський відвідає Вашингтон та виступить у Капітолії – The Washington Post

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Зеленський відвідає Вашингтон та виступить у Капітолії – The Washington Post
Візит президента України на Капітолійський пагорб попередньо запланований на наступний тиждень
фото: Міністерство оборони України

Президент України Володимир Зеленський наступного тижня виступить у Конгресі США

Володимир Зеленський має намір відвідати Вашингтон наступного тижня після зустрічі світових лідерів на Генеральній Асамблеї ООН в Нью-Йорку. Про це повідомляє The Washington Post.

Візит Зеленського був узгоджений з адміністрацією Байдена, щоб змусити Конгрес надати Україні додаткову допомогу в розмірі $24 млрд.

Візит президента України на Капітолійський пагорб попередньо запланований на наступний четвер, 21 вересня. Ті, хто знайомий із планами українського лідера, говорили на умовах анонімності, оскільки не мали повноважень публічно обговорювати візит.

Речник Зеленського не одразу відповів на запит про коментар.

Хоча лідери республіканців, демократи та Білий дім наголошують на тому, що більшість у Конгресі продовжує підтримувати фінансову допомогу Україні, в республіканській партії і серед невеликої кількості демократів зросла напруга стосовно обсягів допомоги, яку Сполучені Штати мають надати Україні.

Гонка республіканських претендентів на посаду президента також впливає на внутрішню боротьбу щодо України, оскільки колишній президент Дональд Трамп та інші кандидати ставлять під сумнів необхідність подальшої допомоги в галузі безпеки.

Цей візит стане другим візитом Зеленського до Вашингтона з початку війни в Україні, після поїздки минулого року – першої за кордоном, з моменту початку війни.

Під час поїздки в грудні минулого року український президент відвідав Білий дім, де президент Байден підтвердив підтримку США Україні впродовж війни. Він також виступив перед Конгресом і закликав до подальшої підтримки проти російської агресії.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський у вересні може відвідати Генеральну Асамблею ООН у Нью-Йорку. Там він відстоюватиме свою формулу миру. 

Раніше стало відомо, де відбудеться зустріч Зеленського з Байденом.

Теги: США Джозеф Байден Володимир Зеленський президент Вашингтон

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