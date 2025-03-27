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Кількість завантажень Signal рекордно зросла після скандалу із чатом посадовців США

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Кількість завантажень Signal рекордно зросла після скандалу із чатом посадовців США
Signal наразі публічно не коментував ситуацію. Тим часом уряд США розпочав розслідування інциденту, в межах якого було розкрито деталі щодо часу атаки
фото з відкритих джерел

Попри витік, застосунок Signal спрацював коректно – йдеться про людський фактор, а не про технічний збій

Популярність месенджера Signal різко зросла після неочікуваного скандалу, пов’язаного з посадовцями адміністрації Дональда Трампа. Як передає «Главком», про це повідомляє TechCrunch.

У понеділок видання The Atlantic повідомило, що високопосадовці – зокрема віцепрезидент Джей Ді Венс і міністр оборони Пітер Гегсет – використовували груповий чат у Signal для координації запланованого військового удару по силах Хуситів у Ємені. Внаслідок помилки до чату було випадково додано головного редактора The Atlantic Джеффрі Голдберга, який отримав доступ до розмови та згодом оприлюднив її зміст.

Попри витік, сам застосунок Signal спрацював коректно – йдеться про людський фактор, а не про технічний збій. Проте інцидент викликав хвилю інтересу до Signal, відомого завдяки наскрізному шифруванню й захисту конфіденційності.

За даними аналітичної компанії Appfigures, у понеділок кількість завантажень Signal на iOS та Google Play зросла на 28% у світі порівняно із середнім показником за останні 30 днів. У США зростання склало 45%. Що цікаво, зростання популярності месенджера в Ємені, країні по території якої й завдавався удар, виявилося не сильно меншим – 42%. У єменському App Store додаток піднявся з 50-го на 9-те місце в категорії соціальних мереж лише за один день.

Signal наразі публічно не коментував ситуацію. Тим часом уряд США розпочав розслідування інциденту, в межах якого було розкрито деталі щодо часу атаки, типів озброєння та задіяних літаків у повідомленнях, що не мали потрапити у публічний простір.

Нагадаємо, головного редактора The Atlantic Джеффрі Голдберга випадково додали до секретного чату адміністрації Трампа, де американські чиновники планували удари по єменських хуситах.

Білий дім доручив Департаменту ефективності Ілона Маска з’ясувати обставини приєднання редактора The Atlantic у секретний чат топпосадовців адміністрації президента США.

Раніше радник президента США з питань національної безпеки Майк Волц взяв на себе «повну відповідальність» за створення групового чату в Signal. Тим часом державний секретар Марко Рубіо вперше прокоментував скандал, пов’язаний із перепискою у Signal, визнавши, що сталася серйозна помилка.

До слова, помічника президента США з національної безпеки Майка Волца і голову Пентагону Піта Гегсета можуть відправити у відставку через скандал з витоком даних про удари США по Ємену.

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Теги: скандал застосунок США

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