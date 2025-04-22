Американець місяць проходив із цвяхами в животі після поранення

Чоловік потрапив до лікарні лише через чотири тижні після поранення так званим нейлганом, або пневмомолотком

Американські лікарі прооперували пацієнта, який потрапив до лікарні лише через чотири тижні після поранення так званим нейлганом, або пневмомолотком, – пневматичним гвоздезабивним пістолетом. Згодом з його черевної порожнини витягли три цвяхи, які пройшли через кілька життєво важливих органів. Про це інформує «Главком» із посиланням на статтю у науковому журналі Cureus.

Історією про незвичайний клінічний випадок поділилися хірурги однієї з клінік медвузу при Державному університеті Східного Теннессі (США).

53-річний американець, який звернувся до лікарів, скаржився на дискомфорт у животі. За словами пацієнта, приблизно за місяць до цього він за допомогою цвяхів пістолета скріплював дерев'яні деталі, впираючи їх у живіт. Інструмент нещодавно був куплений, і чоловік ще не до кінця відкалібрував його роботу.

Рентген-знімок черевної порожнини потерпілого із цвяхами всередині

Пізніше постраждалий виявив у себе на черевній стінці три невеликі рани. При цьому пацієнт стверджував, що самих пострілів у живіт із нейлгану не помітив і не пам'ятає. Після того, що сталося, чоловік не відчував болів у животі, не відчував ознобу, підвищення температури або інших тривожних симптомів.

Проте за кілька тижнів у животі з'явився незрозумілий дискомфорт, з приводу чого американець звернувся до відділення невідкладної допомоги. Лікарі тоді припустили, що ці відчуття можуть бути наслідком загострення виразкового коліту, який мав чоловік, і не стали його госпіталізувати.

Оскільки біль зберігався, пацієнт повторно звернувся до медиків. Тоді йому призначили рентген черевної порожнини, який виявив у животі три сторонні тіла. Наступне КТ-обстеження показало, що три неушкоджені цвяхи були в районі печінки, підшлункової залози, дванадцятипалої кишки та тонкого кишечника.

Незважаючи на рентгенологічні дані, чоловік не мав перитоніту, а всі життєві показники залишалися стабільними, без лихоманки або суттєвих відхилень у результатах лабораторних тестів.

Під час порожнинної операції хірурги виявили, що один із цвяхів пройшов через ліву частку печінки та середину підшлункової залози, а другий через праву частину печінки і зупинився недалеко від дванадцятипалої кишки. Третій, пройшовши через брижу тонкої кишки у лівій частині живота, застряг між петлями тонкого кишечника. Проте цвяхи витягли без витоку жовчі, панкреатичної рідини, пошкоджень кишківника чи інших негативних наслідків.

Відновлення після операції пройшло без ускладнень, біль у животі зник. Пацієнта виписали із рекомендацією з'явитися на повторний огляд у клініку за пів року.

Проникаючі травми від пневмомолотків не рідкість у лікарській практиці. В одних Сполучених Штатах реєструють до 25 тис. таких інцидентів щорічно. Найчастіше люди ушкоджують кінцівки, але у медичній літературі задокументовані випадки травмування практично всіх частин тіла.

Описаний епізод примітний тим, що з поранення минуло чотири тижні, і, незважаючи на великий розмір цвяхів, обійшлося без розриву органів або інших ускладнень. Це вкрай нетипово для травм живота, які зазвичай вимагають термінового втручання, підкреслили медики.

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