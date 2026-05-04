Зеленський узгодив із Коштою кроки до членства України в ЄС

Київ розраховує на відкриття переговорних кластерів і швидке надходження €90 млрд допомоги

Президент України Володимир Зеленський провів переговори з президентом Європейської ради Антоніу Коштою, під час яких сторони обговорили просування України до членства в Європейському Союзі. За словами глави держави, Україна розраховує на відкриття всіх шести переговорних кластерів упродовж найближчих місяців. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соціальні мережі глави держави.

«Із Президентом Європейської ради Антоніу Коштою обговорили нашу євроінтеграцію. Розраховуємо на відкриття всіх шести переговорних кластерів упродовж цього та наступного місяців. Технічно Україна повністю готова», – зазначив Зеленський.

Президент також подякував Кошті за підтримку України та за його роль у розблокуванні фінансового пакету допомоги обсягом €90 мільярдів.

«Дякую Антоніу за підтримку і за особисті зусилля в розблокуванні фінансового пакету підтримки на €90 мільярдів. Важливо, щоб кошти почали надходити якомога швидше і допомогли Україні підготуватися до зими», – наголосив глава держави.

У понеділок, 4 травня, Володимир Зеленський прибув на восьмий саміт Європейської політичної спільноти, який проходить у Єревані під гаслом «Будуємо майбутнє: єдність і стабільність у Європі». Захід зібрав лідерів 48 держав і урядів. Візит українського президента до Вірменії став першим за останні 24 роки.

В Єревані президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністром Канади Марком Карні, під час якої сторони обговорили зміцнення двосторонньої співпраці. Глава держави подякував Канаді за пакети оборонної підтримки та участь у програмі PURL, а також наголосив на необхідності посилення протиповітряної оборони України на тлі постійних російських атак.

У межах саміту глава держави також провів низку двосторонніх переговорів. Зокрема, під час зустрічі з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском сторони обговорили стратегію досягнення справедливого миру, підготовку до відновлення України та подальшу європейську інтеграцію. Окрім цього, Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо, з яким домовився про координацію зусиль і обмін досвідом у процесі євроінтеграції.