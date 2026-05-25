У Росії зупинився шостий з початку травня НПЗ

glavcom.ua
Атака 21 травня пошкодила ключову установку первинної переробки нафти
Ремонт нафтопереробного заводу у Самарській області може тривати понад місяць

Сизранський нафтопереробний завод у Самарській області РФ зупинив роботу після атаки українських дронів 21 травня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

За даними співрозмовників агентства, внаслідок удару було пошкоджено установку первинної переробки нафти АВТ-6, яка забезпечує понад 70% виробничих потужностей підприємства. Після атаки роботу установки було зупинено. Джерела зазначають, що ремонтні роботи можуть тривати понад місяць.

Нагадаємо, уночі 21 травня безпілотники атакували Сизрань у Самарській області. Під удар потрапив нафтопереробний завод. Завод є частиною так званого Самарського вузла нафтопереробки «Роснєфті», куди також входять Куйбишевський та Новокуйбишевський заводи. Потужність Сизранського НПЗ дозволяє переробляти від 7 до 8,5 млн тонн нафти щороку. Він має дві установки первинної переробки: АВТ-6 та АВТ-5. 

Сизранський нафтопереробний завод – одне з найбільших нафтопереробних підприємств Самарської області, що входить до структури «Роснєфті». Завод виробляє бензин, дизельне та авіаційне паливо, мазут, бітум і зріджені вуглеводневі гази.

Сюди надходить сира нафта із Західного Сибіру (Ханти-Мансійського регіону) через систему магістральних трубопроводів «Транснєфть». Відтак, резервуарний парк виконує функцію так званого буфера, оскільки тут зберігається як сировина, так і готова продукція перед відвантаженням. Після переробки продукція постачається трьома напрямками: на внутрішній ринок РФ, через річкову логістику по Волзі, а також повертається в трубопровідну систему для подальшого експорту.

Завод у Самарській області неодноразово ставав ціллю українських безпілотників. Зокрема, серйозні пошкодження внаслідок успішних ударів об'єкт отримав навесні та влітку минулого року. Попереднього разу його було уражено місяць тому.

Раніше повідомлялося, що Сизранський нафтопереробний завод призупинив переробку нафти через пошкодження обладнання внаслідок атаки дронів 18 квітня. З 18 квітня на підприємстві в аварійному режимі було зупинено роботу установки первинної переробки нафти АВТ-6. Потужність цієї установки становить 17,1 тис. тонн на добу, що забезпечує 71% загальної потужності заводу.

До слова, у центральній Росії після нещодавніх атак українських дронів більшість великих нафтопереробних заводів або призупинили роботу, або скоротили виробництво палива. Сукупна потужність підприємств, які повністю або частково зупинили процеси, перевищує 83 млн тонн на рік (близько 238 тис. тонн на день). Це становить близько чверті від загальної потужності нафтопереробки у РФ. Зазначається, що вказані заводи забезпечували понад 30% російського бензину та близько 25% дизельного палива.

У Росії зупинився шостий з початку травня НПЗ
Путін дозволив використовувати армію для захисту заарештованих за кордоном росіян
Путін взявся боротися з ухилянтами
Мін'юст США назвав стрілянину біля Білого дому черговою спробою вбивства президента
Москва назвала цілі майбутніх ударів по Києву
Україна домоглася створення нового природоохоронного району біля станції «Вернадський»

