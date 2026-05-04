Канада оголосила про додатковий внесок на закупівлю зброї для України

Наталія Порощук
Наталія Порощук
Зеленський провів переговори з Марком Карні
фото: Офіс президента

Зеленський подякував Канаді за пакети оборонної підтримки та участь у програмі PURL

У понеділок, 4 травня, в Єревані президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністром Канади Марком Карні, щоб обговорити зміцнення співпраці між країнами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента.

Глава держави подякував Канаді за пакети оборонної підтримки та участь у програмі PURL. Президент наголосив, що на тлі постійних російських ударів важливо посилювати українську протиповітряну оборону та робити все можливе для захисту життів.

PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) – ініціатива США і НАТО, що дозволяє забезпечувати Україну критично необхідними озброєннями через цілеспрямоване фінансування постачань американського виробництва. Країни-партнери вносять кошти у спільний фонд згідно з пріоритетним списком потреб, погодженим Україною з США та НАТО. Це дає змогу координувати внески, пришвидшити закупівлі та швидше доставляти на фронт те, що не можна замінити європейськими аналогами.

«Сьогодні Марк Карні оголосив про додатковий внесок Канади в PURL на $200 млн. Таким чином загальна сума допомоги з боку Канади на цю програму становить понад $830 млн», – йдеться у повідомленні.

Також лідери детально обговорили зміцнення співпраці між Україною та Канадою, подальшу підтримку українців та зусилля для повернення українських дітей, яких викрала Росія.

Зауважимо, 4 травня президент України Володимир Зеленський прибув на восьмий саміт Європейської політичної спільноти (ЄПС). Захід проходить під гаслом «Будуємо майбутнє: єдність і стабільність у Європі» та зібрав лідерів 48 держав і урядів. Цей візит є історичним, адже це перший приїзд українського президента до Вірменії за останні 24 роки.

Нагадаємо, Володимир Зеленський під час візиту до Вірменії на саміт Європейської політичної спільноти зустрівся з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском. Ключовими темами переговорів стали стратегія досягнення справедливого миру, підготовка до відновлення країни та європейська інтеграція України.

Зокрема, Володимир Зеленський у межах візиту до Вірменії на саміт Європейської політичної спільноти провів переговори з прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо. Сторони домовилися про координацію зусиль та обмін досвідом євроінтеграції. 

