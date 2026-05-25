Головна Світ Політика
search button user button menu button

Путін дозволив використовувати армію для захисту заарештованих за кордоном росіян

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
Путін дозволив використовувати армію для захисту заарештованих за кордоном росіян
Володимир Путін під час військових навчань
фото з відкритих джерел
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Російський президент підписав закон, який дозволяє військам РФ вдиратися в інші країни заради арештованих росіян

Очільник кремлівського режиму Володимир Путін підписав новий федеральний закон, який офіційно дозволяє залучати Збройні сили РФ для захисту та звільнення російських громадян, заарештованих у третіх країнах за рішеннями іноземних або міжнародних судів. Документ уже опубліковано на офіційному порталі правової інформації РФ, інформує «Главком».

Повідомляється, що тепер за рішенням президента армія Росії може бути залучена до виконання завдань щодо захисту російських громадян, заарештованих, утримуваних або підданих кримінальному або іншому переслідуванню за рішеннями іноземних судів. Йдеться про ті суди, у яких Росія не бере участі та компетенція яких не ґрунтується на міжнародному договорі з РФ або на резолюції Радбезу ООН. (Також йдеться про рішення Міжнародного кримінального суду, який видав наказ про арешт Путіна у 2023 році – Главком)

Зауважимо, Держдума ухвалила закон 13 травня, Рада Федерації – 20 травня. Парламент розглянув його у пріоритетному порядку. У нижній палаті зазначали, що метою цього закону є захист громадян від неправомірних дій недружніх іноземних держав. Голова Держдуми В'ячеслав Володін заявляв, що «західна система правосуддя остаточно себе дискредитувала».

Кремль фактично створив юридичну базу для проведення силових спецоперацій з «евакуації» або відбиття своїх громадян на території суверенних іноземних держав. Новий закон надає військовому командуванню РФ право:

  • Задіяти спецпідрозділи за межами території Росії;
  • Проводити операції із примусового повернення затриманих осіб;
  • Використовувати зброю та бойову техніку для захисту інтересів заарештованих росіян.

«Главком» писав, що Державна дума Росії ухвалила в другому та відразу в третьому, остаточному читанні законопроєкт, який дозволяє використовувати збройні сили за межами Росії для «захисту прав громадян РФ» у разі їхнього арешту. Згідно з документом, російська армія може бути розгорнута за кордоном за одноосібним рішенням президента РФ. Підставою для цього визначено арешт або кримінальне переслідування російських громадян. Це стосується, зокрема, й рішень міжнародних судових органів, у роботі яких Росія не бере участі. Що саме мається на увазі під «використанням армії» для захисту затриманих за кордоном осіб, у тексті законопроєкту не конкретизується.

Нагадаємо, Російська Федерація створює законодавче підґрунтя для використання збройних сил у відповідь на рішення міжнародних та іноземних судів. Держдума у першому читанні схвалила законопроєкт, який дозволяє президенту РФ направляти війська для «захисту» громадян від правового переслідування за кордоном.

Читайте також:

Теги: росіяни путін армія росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Після удару українських безпілотників у ніч на 1 травня спалахнули резервуари з нафтомазутною сумішшю
Мер Туапсе запросив туристів на пляжі
3 травня, 06:32
О 00:05 у Дніпрі пролунав вибухи, існувала загроза БпЛА
Режим тиші порушено: над Україною літають шахеди
6 травня, 02:07
Швейцарська розвідка попередила Європу про справжні плани Кремля
Росія вже веде війну проти Європи? Розвідка Швейцарії забила на сполох
6 травня, 17:53
Лише за період з 1 по 5 травня в Україні загинуло щонайменше 70 цивільних осіб
Сотні поранених і десятки вбитих у травні. ООН оприлюднила дані про жертв агресії РФ
7 травня, 05:31
Польська контррозвідка зазначає, що Кремль використовує проти Заходу методи, які були відпрацьовані в Україні
Польща розкрила масштабну диверсійну мережу РФ та Білорусі
9 травня, 12:06
Знищення цього вузла суттєво підірве логістику та координацію дій штурмових груп ворога
Сили оборони уразили логістичний вузол росіян біля Селидового на Донеччині (відео)
18 травня, 08:15
Операцією командував 23-річний військовий з позивним Рубін
Бійці 21 бригади відбили в росіян полонених побратимів: деталі унікальної операції
10 травня, 17:52
Спеціальний посланець президента США Стів Віткофф востаннє відвідував Росію 22 січня 2026 року
Кремль анонсував візит Віткоффа до Росії
20 травня, 09:47
На думку міністра, партнери мають усі інструменти для тиску на агресора, але досі не застосовують їх сповна
Сибіга звернувся до партнерів: попередьте Москву про ціну удару «Орєшником»
Вчора, 00:03

Політика

У Росії зупинився шостий з початку травня НПЗ
У Росії зупинився шостий з початку травня НПЗ
Путін дозволив використовувати армію для захисту заарештованих за кордоном росіян
Путін дозволив використовувати армію для захисту заарештованих за кордоном росіян
Путін взявся боротися з ухилянтами
Путін взявся боротися з ухилянтами
Мін'юст США назвав стрілянину біля Білого дому черговою спробою вбивства президента
Мін'юст США назвав стрілянину біля Білого дому черговою спробою вбивства президента
Москва назвала цілі майбутніх ударів по Києву
Москва назвала цілі майбутніх ударів по Києву
Україна домоглася створення нового природоохоронного району біля станції «Вернадський»
Україна домоглася створення нового природоохоронного району біля станції «Вернадський»

Новини

Ліберальна партія Молдови закликає оголосити посла Росії персоною нон ґрата
Сьогодні, 20:48
«Черговий удар по незалежній журналістиці». Міжнародна спільнота засудила удари РФ по редакціях у Києві
Сьогодні, 17:22
Росія вербує «гарматне м’ясо» в Африці: МЗС назвало кількість найманців та плани Кремля
Сьогодні, 16:29
Центробанк Росії оскаржив у суді ЄС використання своїх активів для допомоги Україні
Сьогодні, 15:38
Литва зафіксувала масовий витік даних із держреєстрів
Сьогодні, 15:22
В окремих областях України дощитиме з грозами: погода на 25 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua