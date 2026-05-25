Путін дозволив використовувати армію для захисту заарештованих за кордоном росіян

Російський президент підписав закон, який дозволяє військам РФ вдиратися в інші країни заради арештованих росіян

Очільник кремлівського режиму Володимир Путін підписав новий федеральний закон, який офіційно дозволяє залучати Збройні сили РФ для захисту та звільнення російських громадян, заарештованих у третіх країнах за рішеннями іноземних або міжнародних судів. Документ уже опубліковано на офіційному порталі правової інформації РФ, інформує «Главком».

Повідомляється, що тепер за рішенням президента армія Росії може бути залучена до виконання завдань щодо захисту російських громадян, заарештованих, утримуваних або підданих кримінальному або іншому переслідуванню за рішеннями іноземних судів. Йдеться про ті суди, у яких Росія не бере участі та компетенція яких не ґрунтується на міжнародному договорі з РФ або на резолюції Радбезу ООН. (Також йдеться про рішення Міжнародного кримінального суду, який видав наказ про арешт Путіна у 2023 році – Главком)

Зауважимо, Держдума ухвалила закон 13 травня, Рада Федерації – 20 травня. Парламент розглянув його у пріоритетному порядку. У нижній палаті зазначали, що метою цього закону є захист громадян від неправомірних дій недружніх іноземних держав. Голова Держдуми В'ячеслав Володін заявляв, що «західна система правосуддя остаточно себе дискредитувала».

Кремль фактично створив юридичну базу для проведення силових спецоперацій з «евакуації» або відбиття своїх громадян на території суверенних іноземних держав. Новий закон надає військовому командуванню РФ право:

Задіяти спецпідрозділи за межами території Росії;

Проводити операції із примусового повернення затриманих осіб;

Використовувати зброю та бойову техніку для захисту інтересів заарештованих росіян.

«Главком» писав, що Державна дума Росії ухвалила в другому та відразу в третьому, остаточному читанні законопроєкт, який дозволяє використовувати збройні сили за межами Росії для «захисту прав громадян РФ» у разі їхнього арешту. Згідно з документом, російська армія може бути розгорнута за кордоном за одноосібним рішенням президента РФ. Підставою для цього визначено арешт або кримінальне переслідування російських громадян. Це стосується, зокрема, й рішень міжнародних судових органів, у роботі яких Росія не бере участі. Що саме мається на увазі під «використанням армії» для захисту затриманих за кордоном осіб, у тексті законопроєкту не конкретизується.

