Мін'юст США назвав стрілянину біля Білого дому черговою спробою вбивства президента

Під час інциденту президент Дональд Трамп перебував у Білому домі

Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

Підозрюваного вбили після пострілу біля контрольно-пропускного пункту Білого дому

Міністерство юстиції Сполучених Штатів Америки кваліфікувало стрілянину, яка сталася у вихідні поблизу пропускного пункту Білого дому, як нову спробу замаху на життя чинного президента Дональда Трампа. Про це свідчить офіційне судове клопотання відомства, яке опинилося у розпорядженні кількох медіа, інформує «Главком».

Міністерство юстиції США розкрило деталі

За даними слідчих органів, інцидент безпосередньо загрожував національній безпеці і демонструє системні ризики для керівника держави.

Прокурори зазначили у судовому документі, що суботній напад, а також квітневий збройний замах на Трампа під час щорічної вечері кореспондентів, доводять гостру потребу у створенні «безпечного притулку» із найвищим ступенем захисту від куль.

Зауважимо, адміністрація Трампа намагається через суд зняти заборону на масштабне будівництво нового захищеного залу засідань на території Білого дому.

Що відомо про стрілянину поблизу Білого дому

Відомо, що стрілянина сталася ввечері у суботу, 23 травня 2026 року. Озброєний чоловік підійшов до контрольно-пропускного пункту Секретної служби США на перетині 17-ї вулиці та Пенсильванія-авеню.

Перебіг атаки: нападник дістав зброю зі своєї сумки й відкрив вогонь по офіцерах, які стояли на чергуванні.

нападник дістав зброю зі своєї сумки й відкрив вогонь по офіцерах, які стояли на чергуванні. Ліквідація зловмисника: агенти Секретної служби миттєво зреагували й відкрили вогонь у відповідь, ліквідувавши стрільця. Нападник помер у лікарні.

агенти Секретної служби миттєво зреагували й відкрили вогонь у відповідь, ліквідувавши стрільця. Нападник помер у лікарні. Постраждалі: жоден із силовиків не постраждав, проте випадковий перехожий отримав поранення у результаті стрілянини.

жоден із силовиків не постраждав, проте випадковий перехожий отримав поранення у результаті стрілянини. Особа стрільця: ліквідованим виявився 21-річний Насір Бест, який раніше вже затримувався за спроби проникнення до Білого дому і мав судову заборону наближатися до комплексу. Також відомо про його публікації в мережі з погрозами на адресу Трампа.

Сам Дональд Трамп на момент стрілянини перебував у Овальному кабінеті й працював над міжнародною угодою, проте Секретна служба запевнила, що периметр безпеки порушено не було.

Нагадаємо, увечері 23 травня біля Білого дому в Вашингтоні стався збройний інцидент: озброєний пістолетом чоловік відкрив вогонь у бік резиденції президента – Секретна служба відповіла і нейтралізувала його. Двоє госпіталізовані, Трамп у безпеці.

Постріли пролунали близько 18:00 за місцевим часом у районі перетину 17-ї вулиці та Пенсільванія-авеню – одразу за периметром Білого дому. Стрілець, озброєний пістолетом, відкрив вогонь у бік будівлі – агенти Секретної служби відповіли і нейтралізували його. За даними Fox News, інцидент вичерпано, периметр Білого дому порушено не було.

Зауважимо, це вже третя стрілянина поблизу Білого дому від початку 2026 року. У травні Секретна служба нейтралізувала озброєного чоловіка біля монументу Вашингтона – підозрюваним виявився Майкл Маркс, 45 років, з Техасу. До того – у квітні – стрілянина сталася просто на вечері кореспондентів Білого дому, де Трампа евакуювали зі сцени.