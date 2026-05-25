Головна Світ Політика
search button user button menu button

Мін'юст США назвав стрілянину біля Білого дому черговою спробою вбивства президента

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
Мін'юст США назвав стрілянину біля Білого дому черговою спробою вбивства президента
Під час інциденту президент Дональд Трамп перебував у Білому домі
фото: pbs.org
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Підозрюваного вбили після пострілу біля контрольно-пропускного пункту Білого дому

Міністерство юстиції Сполучених Штатів Америки кваліфікувало стрілянину, яка сталася у вихідні поблизу пропускного пункту Білого дому, як нову спробу замаху на життя чинного президента Дональда Трампа. Про це свідчить офіційне судове клопотання відомства, яке опинилося у розпорядженні кількох медіа, інформує «Главком».

Міністерство юстиції США розкрило деталі

За даними слідчих органів, інцидент безпосередньо загрожував національній безпеці і демонструє системні ризики для керівника держави.

Прокурори зазначили у судовому документі, що суботній напад, а також квітневий збройний замах на Трампа під час щорічної вечері кореспондентів, доводять гостру потребу у створенні «безпечного притулку» із найвищим ступенем захисту від куль.

Зауважимо, адміністрація Трампа намагається через суд зняти заборону на масштабне будівництво нового захищеного залу засідань на території Білого дому. 

Що відомо про стрілянину поблизу Білого дому

Відомо, що стрілянина сталася ввечері у суботу, 23 травня 2026 року. Озброєний чоловік підійшов до контрольно-пропускного пункту Секретної служби США на перетині 17-ї вулиці та Пенсильванія-авеню.

  • Перебіг атаки: нападник дістав зброю зі своєї сумки й відкрив вогонь по офіцерах, які стояли на чергуванні.
  • Ліквідація зловмисника: агенти Секретної служби миттєво зреагували й відкрили вогонь у відповідь, ліквідувавши стрільця. Нападник помер у лікарні.
  • Постраждалі: жоден із силовиків не постраждав, проте випадковий перехожий отримав поранення у результаті стрілянини.
  • Особа стрільця: ліквідованим виявився 21-річний Насір Бест, який раніше вже затримувався за спроби проникнення до Білого дому і мав судову заборону наближатися до комплексу. Також відомо про його публікації в мережі з погрозами на адресу Трампа.

Сам Дональд Трамп на момент стрілянини перебував у Овальному кабінеті й працював над міжнародною угодою, проте Секретна служба запевнила, що периметр безпеки порушено не було.

Нагадаємо, увечері 23 травня біля Білого дому в Вашингтоні стався збройний інцидент: озброєний пістолетом чоловік відкрив вогонь у бік резиденції президента – Секретна служба відповіла і нейтралізувала його. Двоє госпіталізовані, Трамп у безпеці.

Постріли пролунали близько 18:00 за місцевим часом у районі перетину 17-ї вулиці та Пенсільванія-авеню – одразу за периметром Білого дому. Стрілець, озброєний пістолетом, відкрив вогонь у бік будівлі – агенти Секретної служби відповіли і нейтралізували його. За даними Fox News, інцидент вичерпано, периметр Білого дому порушено не було.

Зауважимо, це вже третя стрілянина поблизу Білого дому від початку 2026 року. У травні Секретна служба нейтралізувала озброєного чоловіка біля монументу Вашингтона – підозрюваним виявився Майкл Маркс, 45 років, з Техасу. До того – у квітні – стрілянина сталася просто на вечері кореспондентів Білого дому, де Трампа евакуювали зі сцени.

Читайте також:

Теги: США Дональд Трамп стрілянина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дипломати рекомендують у разі оголошення повітряної тривоги негайно прямувати до захисних споруд
Масштабна атака на Україну: посольство США попередило про небезпеку
23 травня, 20:16
Венс: Я не впевнений, і не буду впевнений, що ми її уклали, доки ми не підпишемо
Венс заявив, що не впевнений, чи можливо заключити угоду з Іраном
20 травня, 05:18
Трамп: Сі ніколи цього не казав
Трамп прокоментував заяву ЗМІ про слова Сі Цзіньпіна щодо жалю Путіна через війну
19 травня, 23:37
Чоловік здійснив близько п'яти пострілів
В Одесі невідомий влаштував стрілянину (відео)
8 травня, 22:23
Лише після дзвінка президента банку Папа Римський оновив особисті дані
Папа Римський після відмови банку таки оновив дані: що йому допомогло
8 травня, 08:27
Польща захотіла перехопити американські війська у Німеччини
Польща готова стати новим головним плацдармом США у Європі
7 травня, 14:10
Міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево з послом США Білом Вайтом
«Не вам диктувати порядок денний». Глава МЗС Бельгії посварився з послом США
6 травня, 16:55
Ормузька протока є критичним вузлом для світової економіки
Проєкт «Свобода»: США розпочинають масштабну військову операцію в Ормузькій протоці
4 травня, 06:21
Трамп може заявити про перемогу у війні
США оцінюють наслідки, якщо Трамп оголосить перемогу над Іраном – Reuters
29 квiтня, 00:45

Політика

Мін'юст США назвав стрілянину біля Білого дому черговою спробою вбивства президента
Мін'юст США назвав стрілянину біля Білого дому черговою спробою вбивства президента
Москва назвала цілі майбутніх ударів по Києву
Москва назвала цілі майбутніх ударів по Києву
Україна домоглася створення нового природоохоронного району біля станції «Вернадський»
Україна домоглася створення нового природоохоронного району біля станції «Вернадський»
Росія закриває небо над Москвою та всім центральним регіоном для малої авіації
Росія закриває небо над Москвою та всім центральним регіоном для малої авіації
Умєров провів зустріч із главою МЗС Туреччини в Анкарі
Умєров провів зустріч із главою МЗС Туреччини в Анкарі
Глава МЗС Естонії пояснив, чого найбільше боїться Кремль
Глава МЗС Естонії пояснив, чого найбільше боїться Кремль

Новини

«Черговий удар по незалежній журналістиці». Міжнародна спільнота засудила удари РФ по редакціях у Києві
Сьогодні, 17:22
Росія вербує «гарматне м’ясо» в Африці: МЗС назвало кількість найманців та плани Кремля
Сьогодні, 16:29
Центробанк Росії оскаржив у суді ЄС використання своїх активів для допомоги Україні
Сьогодні, 15:38
Литва зафіксувала масовий витік даних із держреєстрів
Сьогодні, 15:22
В окремих областях України дощитиме з грозами: погода на 25 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Знак з небес: Кубок Росії розвалився під час нагородження
Вчора, 22:40

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua