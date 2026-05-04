Зеленський зустрівся з Фіцо: подробиці (відео)

У Єревані президент Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Словаччини

Президент України Володимир Зеленський у межах візиту до Вірменії на саміт Європейської політичної спільноти провів переговори з прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо. Сторони домовилися про координацію зусиль та обмін досвідом євроінтеграції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис президента України у соцмережі.

«Зустрівся в Єревані з Премʼєр-міністром Словаччини Робертом Фіцо. Україна відкрита до конструктивного діалогу зі Словаччиною і зацікавлена в розвитку сильних відносин», – написав президент.

Основні питання, які обговорювалися:

Співпраця в різних сферах та проведення засідання урядів у форматі міжурядової комісії найближчим часом

Обмін візитами до Києва та Братислави

Питання членства України у Європейському Союзі.

Сторони обговорили співпрацю в різних сферах та проведення засідання урядів у форматі міжурядової комісії найближчим часом, а також про обмін візитами до Києва та Братислави. — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) May 4, 2026

Нагадаємо, під час виступу на саміті Європейської політичної спільноти в Єревані президент України Володимир Зеленський заявив, що цього літа російський диктатор Володимир Путін постане перед стратегічним вибором: йти на подальшу ескалацію чи погоджуватися на дипломатичне врегулювання. Україна та Європа мають спільно «дотиснути» Кремль до другого варіанту.

«Главком» писав, що президент України Володимир Зеленський провів розширені переговори з лідерами провідних держав та інституцій ЄС на полях саміту Європейської політичної спільноти в Єревані. Зустріч, що пройшла у так званому «Вашингтонському форматі», була присвячена зміцненню оборонних та енергетичних спроможностей України перед наступною зимою.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прибув на 8-ий саміт Європейської політичної спільноти (ЄПС). Захід проходить під гаслом «Будуємо майбутнє: єдність і стабільність у Європі» та зібрав лідерів 48 держав і урядів. Цей візит є історичним, адже це перший приїзд українського президента до Вірменії за останні 24 роки.