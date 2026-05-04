Зеленський прибув на саміт Європейської політичної спільноти

Максим Бурич
Максим Бурич
фото: скріншот з відео

Зеленський у Єревані взяв участь у саміті Європейської політичної спільноти

Президент України Володимир Зеленський прибув на 8-ий саміт Європейської політичної спільноти (ЄПС). Захід проходить під гаслом «Будуємо майбутнє: єдність і стабільність у Європі» та зібрав лідерів 48 держав і урядів. Цей візит є історичним, адже це перший приїзд українського президента до Вірменії за останні 24 роки. Важливість цього візиту також у тому, що Вірменія – член військового союзу з РФ, і на її території є російська військова база. Про це повідомляє «Главком».

Володимир Зеленський вже окреслив три головні теми, які він підніматиме під час дискусій з європейськими колегами:

  • Дипломатичний тиск на РФ: Координація зусиль для справедливого завершення війни.
  • Фінансова стабільність: Прискорення виділення кредиту на суму 90 млрд євро, що є критично важливим для стійкості української економіки.
  • Оборона та енергетика: Зміцнення системи ППО та підготовка до наступного опалювального сезону за підтримки європейських партнерів.

На полях саміту глава держави вже провів низку важливих переговорів. Зокрема, відбулися зустрічі з прем’єр-міністрами Норвегії, Фінляндії, Чехії та Великої Британії.

Як відомо, у Єревані президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Глава держави подякував людям та уряду Великої Британії за підтримку України й окремо відзначив кроки Сполученого Королівства в боротьбі проти російського тіньового флоту.

Раніше президент Володимир Зеленський у Єревані провів зустріч із прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере.

Як відомо, 3 травня Володимир Зеленський прибув до столиці Вірменії для участі у саміті Європейської політичної спільноти.

Також стало відомо, що президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо. Лідери обговорили зміцнення двосторонніх відносин та євроінтеграційний шлях України, а також обмінялися запрошеннями до офіційних візитів.

