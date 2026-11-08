Надія Савченко пояснила, чому ніколи не мріяла про чоловіка та дітей

Колишня народна депутатка зізналася, що уявляла свою старість без родини поруч, але з подорожами, творчістю та свободою

Військовослужбовця, майор ЗСУ, заступник командира батальйону з бойової роботи та колишня народна депутатка Надія Савченко розповіла, чому ніколи не прагнула створити традиційну сім'ю, мати чоловіка та дітей. За її словами, вона не відчуває такої потреби й ніколи не уявляла свого майбутнього в ролі дружини та матері. Як інформує «Главком», про це Савченко сказала в інтерв'ю Наталі Влащенко, відповідаючи на запитання, чи не втратила вона надію зустріти кохання.

«Я її ніколи не мала. Я ніколи не плекала бажання бути з кимось, тобто мати якусь родину», – відповіла вона.

Савченко пояснила, що близькими людьми для неї є мама, сестра та друзі. Саме спілкування з ними дає їй відчуття тепла. Водночас вона не уявляє майбутнього поруч із чоловіком, дітьми та онуками. Свою старість колишня депутатка бачить інакше: вільною, із творчою роботою, подорожами, музикою та танцями, на які раніше не вистачало часу.

Вона також сказала, що не боїться самотньої старості. На її думку, важливо мати власний простір і можливість самостійно вирішувати, як жити, з ким спілкуватися і куди йти.

«Коли в мене є якась моя територія і я вільна робити, що хочу і бачити, кого хочу, коли хочу, для мене оце більш приємно», – пояснила Савченко.

Вона додала, що не прагне залежати від того, хто поруч, адже в житті люди можуть втрачати одне одного. Водночас Савченко не заперечує можливості стосунків, якщо вони приносять задоволення обом.

Серед того, що її найбільше цікавить у житті, вона назвала боротьбу з несправедливістю, природу, свободу та можливість щось створювати власними руками.

Як повідомляв «Главком», навесні 2026 року Надія Савченко отримала чергове військове звання. Вона стала майором Збройних сил України.

Також Савченко спростувала чутки про те, що вона знову потрапила в полон до росіян.