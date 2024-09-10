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«План перемоги» Зеленського. Війну можна завершити вже цієї осені?

Наталія Порощук
glavcom.ua
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«План перемоги» Зеленського. Війну можна завершити вже цієї осені?
Володимир Зеленський поділився «планом перемоги»
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Зеленський розкрив деякі деталі «плану перемоги» делегації конгресменів США

Президент України Володимир Зеленський працює над односторонньою дорожньою картою, яка має на меті завершити війну в Україні вже цієї осені. Він покладається на міжнародний тиск на Росію з метою досягнення миру на прийнятних для Києва умовах. Про це повідомляє інформаційне агентство EFE.

Зазначається, що наразі Зеленський має «план перемоги» та почав ним ділитися зі своїм ключовим партнером.

«Я побудував цей план на передумові, що він може стати реальністю завдяки нашим партнерам, а не завдяки волі чи відсутності волі Російської Федерації», – сказав український президент в інтерв’ю минулого тижня.

Як стало відомо, Зеленський розкрив деякі деталі «плану перемоги» делегації конгресменів США, з якою він зустрівся цими вихідними на економічному форумі в Італії.

EFE пише, що операція на Курщині розглядають як ключовий фактор успіху.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський після засідання «Рамштайну» був із візитом до Італії 6 вересня.

До слова, колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен спрогнозував, скільки ще триватиме війна в Україні, і пояснив, чому для Заходу важливо не дати Путіну перемогти. Так, відповідаючи в інтерв'ю N-TV про конкретні терміни закінчення війни, він зазначив, що важко робити прогнози щодо часу.

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Теги: переговори окупанти путін росія окупація Володимир Зеленський Україна путінський режим війна

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