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Ростислав Павленко Народний депутат України

Справжня основа плану миру. Про що належить говорити на всіх майданчиках

glavcom.ua
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Питання ж не у тому, чого хоче Україна. А у тому, скільки зможе воювати Росія
фото: depositphotos.com

Чому всі питають, «чи посадять Україну за стіл переговорів»?

Питання ж не у тому, чого хоче Україна. А у тому, скільки зможе воювати Росія. Про її плани докладно написав Bild ще у грудні 2023 року.

Оскільки плани, викладені Bild наприкінці 2021 року, окупанти почали реалізовувати буквально дослівно – з великою імовірністю можна вважати достовірною і карту, подану тут в ілюстрації.

Справжня основа плану миру. Про що належить говорити на всіх майданчиках фото 1

Тож, росіяни планують воювати, до Дніпра і далі. І справжнє питання для тих, хто прагне миру, має бути не «коли за стіл посадять Україну», а «коли Росія не зможе воювати».

Ось це і є основа плану миру. От про це і належить говорити на всіх майданчиках. А не схоластикою займатись, чи потужні потужності вигадувати.

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Джерело
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Теги: переговори путін війна окупанти Україна росія

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