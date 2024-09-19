Справжня основа плану миру. Про що належить говорити на всіх майданчиках
Чому всі питають, «чи посадять Україну за стіл переговорів»?
Питання ж не у тому, чого хоче Україна. А у тому, скільки зможе воювати Росія. Про її плани докладно написав Bild ще у грудні 2023 року.
Оскільки плани, викладені Bild наприкінці 2021 року, окупанти почали реалізовувати буквально дослівно – з великою імовірністю можна вважати достовірною і карту, подану тут в ілюстрації.
Тож, росіяни планують воювати, до Дніпра і далі. І справжнє питання для тих, хто прагне миру, має бути не «коли за стіл посадять Україну», а «коли Росія не зможе воювати».
Ось це і є основа плану миру. От про це і належить говорити на всіх майданчиках. А не схоластикою займатись, чи потужні потужності вигадувати.
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