Зеленський обговорив із Сирським деталі наступальних операцій

Найважливіше зараз – завдавати окупанту максимальних втрат та відповідати на всі російські удари, заявив Зеленський

«Ми продовжуємо поповнювати обмінний фонд для України та витискаємо війну на російську територію», – президент

Президент України Володимир Зеленський повідомив про ситуацію на фронті. У своєму зверненні 31 серпня глава держави розповів про розмову із головнокомандувачем Збройних сил України Олександром Сирським.

«Покровський напрямок – найбільше штурмів. Непросто також на Краматорському, Торецькому, Купʼянському напрямках. Майже дві сотні боїв щодобово по всьому фронту. І найважливіше зараз – завдавати окупанту максимальних втрат та відповідати на всі російські удари», – сказав президент.

«Ми обговорили також з Головкомом деталі наших наступальних операцій – активні дії в Курській області. Ми продовжуємо поповнювати обмінний фонд для України та витискаємо війну на російську територію. Стійкість кожного нашого підрозділу, влучність наших воїнів та сильні рішення партнерів мають однаково вирішальне значення. Я дякую всім нашим бойовим бригадам!», – додав Зеленський.

Нагадаємо, попри те, що Суджа розташована у тилу, росіяни стирають її з лиця землі: закидають керованими авіаційними бомбами (КАБами), обстрілюють артилерією і дронами-камікадзе.

Також генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вперше відреагував на наступ України на території Росії і заявив, що операція ЗСУ у Курській області є законною.

Зазначимо, що в Курській області Сили оборони України на окремих напрямках просунулися до 2 км та взяли під контроль 5 кв. км територій. На решті напрямків ситуація залишається складною, але контрольованою.

Як повідомлялося, влада Російської Федерації створює нові добровольчі загони територіальної оборони у відповідь на вторгнення ЗСУ в Курську область.

За оцінками Інституту вивчення війни, просування ЗСУ в Курській області уповільнилося. Українські військові намагаються закріпитися й утримати окремі райони, які вони нещодавно взяли під контроль.