Путін не зацікавлений в ескалації до ядерної війни, але може використовувати так звану «горизонтальну ескалацію»

Путін прагне перенести війну на Захід, подібно до того, як Україна вторглася в російський регіон – Курську область

Погрози Кремля щодо можливого конфлікту між Росією та НАТО перебільшені. Європейські уряди вважають, що президент РФ Володимир Путін, можливо, вже вважає себе втягнутим у великий конфлікт, порівнянний з тими, що мали місце між 1914 та 1945 роками. Про це заявив західний чиновник заявив виданню The Telegraph.

Джерела повідомляють, що Путін не зацікавлений в ескалації до ядерної війни, але може використовувати так звану «горизонтальну ескалацію». Це включає гібридні атаки, такі як найм агентів для підпалів комерційних об'єктів, які підтримують Україну, або напади на залізничну інфраструктуру, через яку доставляється військова допомога до Києва.

Один із чиновників зазначив, що Путін прагне перенести війну на Захід, подібно до того, як Україна вторглася в російський регіон – Курську область. Аналіз показує, що Путін часто порушує червоні лінії без серйозних наслідків у вигляді відплати. У своєму зверненні про початок «спеціальної військової операції» Путін попереджав, що західна допомога Україні матиме серйозні наслідки.

Загрози Путіна, такі як можливе використання крилатих ракет Storm Shadows або американських ракетних установок Himars, сприймаються як спроба стримати постачання сучасних систем озброєння в Україну. Водночас такі озброєння, як Himars і танки, вже продемонстрували свою ефективність у контрнаступах України.

Попри те, що Путін і його прибічники часто погрожують, реальних серйозних ескалацій не відбулося. Наприклад, удар Storm Shadow по штабу Чорноморського флоту в Севастополі не призвів до помітних дій з боку Кремля. Багато аналітиків вважають, що Путін не зацікавлений у виконанні своїх погроз Західним країнам, адже його сили вже розтягнуті в Україні, і він міг би погодитися на мирну угоду в обмін на збереження захоплених територій, якщо переможе кандидат, що може змінити ситуацію в США.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін може провести навчання із застосуванням тактичної ядерної зброї у рамках випробувань, якщо Захід дозволить Україні використовувати свої ракети далекобійні ракети.

Нагадаємо, координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що США не планують змінювати свою позицію щодо використання Україною далекобійної зброї по території Росії.

До слова, глава Пентагону Ллойд Остін повідомив, чому США не дають дозволу на глибокі удари по території Росії. Остін зауважив, що жодна зброя сама по собі не зможе вирішити хід війни. Саме тому варто сконцентруватись на тому, допомогти Україні бути успішною, щоб вона захистила свою територію.

Також Сполучені Штати Америки можуть дозволити Україні використовувати британські та французькі далекобійні ракети для ударів по території Росії. Однак під цей дозвіл не потрапить зброя самих США.

Як стало відомо, Кремль може посилити гібридні атаки на країни НАТО у відповідь на дозвіл США та Європи бити далекобійною зброєю по Росії.