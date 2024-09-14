Головна Світ Політика
search button user button menu button

Стало відомо, чи готовий Путін виконати свої погрози НАТО – The Telegraph

Надія Карбунар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Стало відомо, чи готовий Путін виконати свої погрози НАТО – The Telegraph
Путін не зацікавлений в ескалації до ядерної війни, але може використовувати так звану «горизонтальну ескалацію»
фото з відкритих джерел

Путін прагне перенести війну на Захід, подібно до того, як Україна вторглася в російський регіон – Курську область

Погрози Кремля щодо можливого конфлікту між Росією та НАТО перебільшені. Європейські уряди вважають, що президент РФ Володимир Путін, можливо, вже вважає себе втягнутим у великий конфлікт, порівнянний з тими, що мали місце між 1914 та 1945 роками. Про це заявив західний чиновник заявив виданню The Telegraph.

Джерела повідомляють, що Путін не зацікавлений в ескалації до ядерної війни, але може використовувати так звану «горизонтальну ескалацію». Це включає гібридні атаки, такі як найм агентів для підпалів комерційних об'єктів, які підтримують Україну, або напади на залізничну інфраструктуру, через яку доставляється військова допомога до Києва.

Один із чиновників зазначив, що Путін прагне перенести війну на Захід, подібно до того, як Україна вторглася в російський регіон – Курську область. Аналіз показує, що Путін часто порушує червоні лінії без серйозних наслідків у вигляді відплати. У своєму зверненні про початок «спеціальної військової операції» Путін попереджав, що західна допомога Україні матиме серйозні наслідки.

Загрози Путіна, такі як можливе використання крилатих ракет Storm Shadows або американських ракетних установок Himars, сприймаються як спроба стримати постачання сучасних систем озброєння в Україну. Водночас такі озброєння, як Himars і танки, вже продемонстрували свою ефективність у контрнаступах України.

Попри те, що Путін і його прибічники часто погрожують, реальних серйозних ескалацій не відбулося. Наприклад, удар Storm Shadow по штабу Чорноморського флоту в Севастополі не призвів до помітних дій з боку Кремля. Багато аналітиків вважають, що Путін не зацікавлений у виконанні своїх погроз Західним країнам, адже його сили вже розтягнуті в Україні, і він міг би погодитися на мирну угоду в обмін на збереження захоплених територій, якщо переможе кандидат, що може змінити ситуацію в США.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін може провести навчання із застосуванням тактичної ядерної зброї у рамках випробувань, якщо Захід дозволить Україні використовувати свої ракети далекобійні ракети.

Нагадаємо, координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що США не планують змінювати свою позицію щодо використання Україною далекобійної зброї по території Росії. 

До слова, глава Пентагону Ллойд Остін повідомив, чому США не дають дозволу на глибокі удари по території Росії. Остін зауважив, що жодна зброя сама по собі не зможе вирішити хід війни. Саме тому варто сконцентруватись на тому, допомогти Україні бути успішною, щоб вона захистила свою територію.

Також Сполучені Штати Америки можуть дозволити Україні використовувати британські та французькі далекобійні ракети для ударів по території Росії. Однак під цей дозвіл не потрапить зброя самих США

Як стало відомо, Кремль може посилити гібридні атаки на країни НАТО у відповідь на дозвіл США та Європи бити далекобійною зброєю по Росії. 

 

Читайте також:

Теги: путін чиновник Україна президент озброєння танки конфлікт погрози обмін військова допомога

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Через обстріл 3 вересня Олександр Безсмертний був смертельно поранений і помер через два дні у лікарні
Був смертельно поранений під час атаки на Полтаву. Згадаймо Олександра Безсмертного
11 вересня, 09:00
Проєкт №11417 підтримав 301 депутат
Рада в першому читанні підтримала збільшення видатків на оборону
3 вересня, 13:54
Путін у Монголії – новий виклик для міжнародної системи правосуддя
Путін у Монголії. Кортеж замість кайданів – ще один цвях у труну міжнародного права
3 вересня, 12:27
Минулого тижня Гроссі відвідав та проінспектував Курську атомну електростанцію
Глава МАГАТЕ Гроссі прямує на Запорізьку АЕС
3 вересня, 10:23
Українська держава сьогодні, у якій живуть і українці, і поляки і громадяни іших походжень має демонструвати найвищі приклади гуманізму і збереження пам'яті про усіх замордованих
Росія робить усе, аби розсварити Україну та Польщу. Як протидіяти
1 вересня, 12:37
Ворог завдав ударів по об’єктах критичної та цивільної інфраструктури у Полтавській області
Атака РФ на Полтавщину: є поранені
26 серпня, 16:24
Мої 33. Ровесники Незалежності – про себе, країну та майбутнє
Мої 33. Ровесники Незалежності – про себе, країну та майбутнє Соціум
24 серпня, 20:00
Зеленський розкрив одну з цілей операції на Курщині
Курська операція. Зеленський поаплодував Путіну і вигукнув «Браво!»
24 серпня, 16:20
Ілля Пономарьов виступив із пропозицією стати главою «альтернативних» органів влади у захопленій частині Курської області РФ
Україна може нарешті отримати користь від «хорошого русского»?
24 серпня, 15:00

Політика

Сербія вирішила повернути обов'язкову військову службу – заява президента
Сербія вирішила повернути обов'язкову військову службу – заява президента
Стало відомо, чи готовий Путін виконати свої погрози НАТО – The Telegraph
Стало відомо, чи готовий Путін виконати свої погрози НАТО – The Telegraph
Засновник правлячої партії Грузії здивував заявою про війну з Росією 2008 року
Засновник правлячої партії Грузії здивував заявою про війну з Росією 2008 року
Трамп назвав подію, яка означатиме для США війну з Росією
Трамп назвав подію, яка означатиме для США війну з Росією
Уперше за 22 роки німецький канцлер відвідає країни Центральної Азії: причина
Уперше за 22 роки німецький канцлер відвідає країни Центральної Азії: причина
Дозвіл на удари вглиб РФ: прем’єр Британії повідомив, чи ухвалено рішення
Дозвіл на удари вглиб РФ: прем’єр Британії повідомив, чи ухвалено рішення

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
57K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 вересня: ситуація на фронті
36K
14 вересня – Воздвиження Хреста Господнього: головні прикмети, традиції та заборони
22K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
14K
Підірвані мости на Київщині. Ревізія встановила: дорожники при відбудові «малювали» суми зі стелі
12K
Найкращі командири ЗСУ: військовий озвучив свій рейтинг
7791
Прогноз магнітних бур на 14-16 вересня: якою буде сонячна активність

Новини

Санкції проти в Росії в IT-галузі, скасування показу російського фільму в Торонто: головне за ніч
13 вересня, 07:19
Масована атака «шахедів», заяви щодо зняття обмежень на удари по РФ: головне за ніч
12 вересня, 07:08
Грози та дощі накриють Україну: прогноз погоди на 12 вересня
12 вересня, 06:38
Саміт Кримської платформи, нова фінансова допомога Україні. Головне за 11 вересня
11 вересня, 21:00
Президентські дебати у США, вихід молодіжної збірної на Євро-2025: головне за ніч
11 вересня, 07:17
Дощі, спека та мінлива хмарність: якою буде погода 11 вересня
11 вересня, 05:39

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua