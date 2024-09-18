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Україна повністю підготувала план перемоги, Ізраїль починає «нову фазу» війни. Головне за 18 вересня

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Україна повністю підготувала план перемоги, Ізраїль починає «нову фазу» війни. Головне за 18 вересня
фото: Facebook/Генштаб

Україна підготувала усі пункти плану перемоги у війні проти Росії

Україна повністю підготувала план перемоги, Рада ухвалила збільшення бюджету на 500 млрд грн на військові потреби, Ізраїль заявив про «нову фазу» війни. «Главком» склав добірку новин 18 вересня, щоб ви були в курсі головних подій:

Ізраїль заявив про «нову фазу» війни

Міністр оборони країни Йоав Галант заявив, що увага Ізраїлю перемістилася на північний фронт, оскільки починається «нова фаза» війни.

«Центр ваги переміщується на північ. Ми перенаправляємо сили, ресурси і енергію на північ», – сказав Галант, звертаючись до військовослужбовців військово-повітряних сил Ізраїлю на авіабазі Рамат Давид.

Раніше сьогодні 98-ма дивізія ЦАХАЛу була перекинута на північ Ізраїлю після багатомісячних боїв у Секторі Газа.

План перемоги України повністю готовий

Як заявив президент Володимир Зеленський, Україна підготувала усі пункти плану перемоги у війні проти Росії. Наразі залишилось лише рішучість партнерів його реалізувати.

«Вже можна сказати, що вже повністю підготовлений наш план перемоги – усі пункти, усі ключові акценти, визначені необхідні додатки з деталями до плану. Все опрацьовано. Найголовніше тепер – рішучість реалізувати», – сказав він.

Президент зазначив, що немає й не може бути жодної альтернативи миру, жодного заморожування війни чи будь-яких інших маніпуляцій, які просто перенесуть російську агресію на інший етап.

Рада ухвалила збільшення бюджету на 500 млрд грн на військові потреби

Верховна Рада підтримала в цілому законопроєкт щодо збільшення витрат на безпеку та оборону на 500 млрд грн. За відповідний законопроєкт проголосували 298 депутатів.

Згідно з пояснювальною запискою, законопроєкт №11417 пропонує скоригувати видаткову частину загального фонду держбюджету на 434,6 млрд грн, зокрема: збільшити видатки за окремими бюджетними програмами на 500,3 млрд грн (з них для сектору безпеки та оборони на 495,3 млрд грн) та скоротити видатки та надання кредитів на 65,7 млрд грн.

Для покриття додаткових видатків передбачено збільшити доходи загального фонду державного бюджету на 214,5 млрд грн та фінансування загального фонду держбюджету за борговими операціями на 220 млрд грн.

Нардеп Одарченко втік за кордон

Народний депутат України від фракції «Слуга народу» Андрій Одарченко, якого оголосили в розшук у зв'язку з неявкою до суду у справі про надання ним неправомірної вигоди топчиновникам, за попередньою інформацією, незаконно покинув територію країни.

Раніше Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) ініціювала розшук народного депутата України Одарченка, який 18 вересня 2024 року не з'явився до Вищого антикорупційного суду. 

У Лівані масово вибухає техніка

У Лівані знову почали вибухати пристрої, якими користується збройне угрупування «Хезболли».  Це сталося наступного дня після того, як вибухнули тисячі пейджерів, які використовувало угруповання.

Сьогоднішні вибухи сталися на півдні країни і в південних передмістях столиці Бейрута. Щонайменше один з вибухів стався поблизу похорону, організованого для загиблих напередодні.

Арабські ЗМІ повідомляють, що окрім пейджерів вибухають також ноутбуки, телефони, сонячні панелі та інша техніка. Причиною цьому може бути літій-іонні акумулятори.

Національне інформаційне агентство Лівану з посиланням на міністерство охорони здоров'я повідомляє, що внаслідок останньої хвилі вибухів постраждали понад 100 людей.

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Теги: корупція в Україні депутат Ліван Ізраїль війна

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