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План перемоги України: Зеленський назвав основні пункти

Надія Карбунар
glavcom.ua
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План перемоги України: Зеленський назвав основні пункти
Якщо США захочуть додати ще щось до плану, що посилить Україну, то Київ готовий до цього
фото: скріншот із відео

Зеленський підтвердив, що зустрінеться з американським президентом Джо Байденом і покаже йому план

Український «план перемоги» містить пʼять пунктів, які, зокрема, стосуються військової та економічної підтримки. Однак Київ готовий розширити документ за пропозиціями США, якщо це посилить Україну. Про це повідомив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю CNN.

Зеленський підтвердив, що зустрінеться з американським президентом Джо Байденом і покаже йому план. Вони говоритимуть про те, як зміцнити Україну перед Самітом миру, щоб країна займала сильну позицію.

«Дипломатичні рішення – хороші, якщо ти сильний. Інакше Путін навіть не буде брати в цьому участі. І я гадаю, що за інших обставин вони не будуть зацікавленими в тому, щоб запит на війну. Тому в мене є план», – наголосив глава держави.

План містить чотири основні пункти, ще один потрібен для післявоєнного часу. У документі йдеться про безпеку, геополітичне місце України, «дуже сильну» військову підтримку, доступну для України, та те, що Київ може сам вирушати, як використовувати надану допомогу, а також про економічну підтримку.

Як зауважив Зеленський, якщо США захочуть додати ще щось до плану, що посилить Україну, то Київ готовий до цього.

Раніше видання Bild написало, що в одному із пунктів «плану перемоги» президента України Володимира Зеленського йдеться про «припинення вогню на окремих ділянках фронту». Однак Офіс президента спростовує цю інформацію.

До слова, президент України Володимир Зеленський працює над односторонньою дорожньою картою, яка має на меті завершити війну в Україні вже цієї осені. Він покладається на міжнародний тиск на Росію з метою досягнення миру на прийнятних для Києва умовах. 

Як стало відомо, Зеленський розкрив деякі деталі «плану перемоги» делегації конгресменів США, з якою він зустрівся цими вихідними на економічному форумі в Італії.

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Теги: війна президент Володимир Зеленський путін

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