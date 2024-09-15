Один із найбільших банків США заявив про повне припинення роботи у Росії

Citigroup запланувала продати свій роздрібний бізнес у Росії ще на початку 2021 року

Кредитний портфель банку з початку 2022 року скоротився на 98%, до 2,4 млрд рублів

Один із найбільших західних банків на російському ринку, американський Сitibank, який входив до топ-20 у РФ за розміром активів, оголосив про завершення роботи. Про це повідомила група Frank RG з посиланням на заяву Citi.

Офіс в Москві припинить роботу 15 листопада, у зв'язку з чим клієнтам «Сітібанку» «рекомендується розглянути інші варіанти розміщення коштів та завершити всі свої операції», попереджає кредитна організація.

Від 20 вересня перестануть працювати всі дебетові картки «Сітібанку», з 25 вересня – зупиняться операції з Системи швидких платежів Центрального банку, а також перекази, отримання готівки на терміналі та покупки за QR-кодом.

Citigroup запланувала продати свій роздрібний бізнес у Росії ще на початку 2021 року, а після вторгнення до України вирішила де-факто його закрити. Кредитний портфель банку з початку 2022 року скоротився на 98%, до 2,4 млрд рублів.

Після Citi російський бізнес згортають європейські банки, найбільших з яких – Райффайзенбанк – з кінця серпня припинив перекази за кордон для більшості клієнтів. Сукупні активи іноземних кредитних організацій у РФ на початок 2024 року становили лише $66 млрд. Це вдвічі нижче, ніж у довоєнному 2021 році ($119 млрд).

Нагадаємо, через запроваджені США посилені санкції проти РФ в IT галузі низка провідних компаній вже оголосила про вихід з російського ринку. Санкції заборонять американським компаніям надавати юрособам у РФ послуги з ІТ-консалтингу, проєктування, підтримки та хмарних сервісів.

Також Рада Європейського Союзу продовжила до 15 березня 2025 року обмежувальні заходи щодо осіб, відповідальних за підрив чи загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.

Як відомо, США запровадили санкції проти російської телекомпанії Russia Today, а також «ТВ-Новости» та «Евразия». Під американськими обмеженнями також опинився російський пропагандист Дмитро Кисельов.