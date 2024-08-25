В Україні триває зростання цін на помідори: деталі

Основною причиною, що провокує подорожчання томатів, за словами аналітиків ринку, є досить різке скорочення пропозиції цієї продукції

Причиною подорожчання помідорів є різке скорочення пропозиції цієї продукції в українських господарствах

Ціни на помідори в Україні продовжують зростати. Наразі вони коштують на 13% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня. Про це повідомляють аналітики ресурсу EastFruit.

«На сьогодні комбінати готові відвантажувати тепличний томат не дешевше 35-50 грн/кг ($0,85-1,21/кг), що в середньому на 13% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня. Слід зазначити, що нинішні ціни на помідори є найвищими в Україні, як мінімум, за останні 7 років!», – зазначають аналітики.

Причиною подорожчання помідорів є різке скорочення пропозиції цієї продукції в українських господарствах: «Через сильну спеку багато виробників втратили частину врожаю, оскільки за аномальних погодних умов у липні поточного року, навіть захищений ґрунт не гарантував отримання всього запланованого врожаю».

Нагадаємо, з 2 липня ЄС повернув мита на українських яйця та цукор. Імпорт яєць та цукру з України з початку 2024 року вже перевищує обсяги, встановлені тарифною квотою.

До слова, українські цукровики відвантажували товар через Чорноморський та Одеський порти та постачали до Туреччини, Азербайджану, інших країн Азії й Африки. Через вторгнення Росії в Україну покупцями українського цукру зараз є тільки країни Євросоюзу, і там продукт має попит.