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Кирило Сазонов Журналіст, політолог

У Росії завершуються охочі воювати?

glavcom.ua
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Чи вистачить Росії людських ресурсів для війни?
фото з відкритих джерел

Ми у точці, коли у колоса на глиняних ногах починають хрустіти коліна

Друзі, ще раз на стару тему. Але темі важливою, бо багато хто вірить російській пропаганді про нескінченні резерви. Так от просто цифри. Генштаб дає дані за останню добу щодо втрат окупанта. Маємо мінус 1130 особового складу та 14 танків. Це за добу. Про танки я окремо якось напишу, там цікава картина. Але немає часу (та й ліньки, чесно) заново шукати цифри за їх складами, виробництвом та відновленням. Зараз лише за особовим складом.

З якихось причин досвід часткової мобілізації у Росії визнаний вкрай невдалим. Вони самі жартують про результати «мобілізували плюс триста тисяч, виїхали до Казахстану два мільйони». Тож зараз від такого сценарію Кремль відмовляється. Плюс я неодноразово вже писав, що притягнути п'яне тіло до військкомату умовного Якутська це навіть не половина справи.

Йому треба пояснити, хто він, де, куди йде і навіщо. Його треба одягти хоч у щось. Взути за розміром, інакше кранти одразу. Годувати хоча б щодня. Напувати хоча б водою. Не отруїти і заразити при цьому. Чомусь навчити. Екіпірувати. Возити. Десь селити так, щоб не розбіглися, і не прилетіло у скупчення тіл. Підтримувати артою. Прикривати ППО. І ще багато чого.

За добу минуло 1130. І з початку літа не було доби, щоб цифра була меншою за тисячу. На контракт вигребли із чоловічих колоній усе, що ворушиться. І вже пристойна кількість із жіночих в'язниць. Сміття по всьому світу зібрали. Закінчуються засіки, як не шкреби. Постійно підвищують виплати за підписання договору, але... якщо людина згодна йти на війну за десятку доларів – вона вже пішла. І, швидше за все, вже повернувся. Тих, хто не погодився за десять, але пішов за двадцять, було дуже мало. Вже пішли вони. Хто не погодився за двадцять, за двадцять п'ять теж не піде.

Все, підвищення не працює. Вони не нескінченні ресурси. І вони вигребли, де змогли. Ми зараз не у тій точці, коли умовний ведмідь прокидається і вилазить із барлога, ні. Ми у точці, коли у колоса на глиняних ногах починають хрустіти коліна. Ще тихо. Тільки чути потріскування, а виглядає він так само страшно і зростання не змінилося. Але цей тріск у колінах незворотний. Вірний знак. Вже скоро. І без альтернативи...

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія війна Україна

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