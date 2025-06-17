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Зеленський закликав G7 надати Україні ППО

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Зеленський закликав G7 надати Україні ППО
Зеленський: Це питання життя і смерті
фото з відкритих джерел

Зеленський розповів, що ППО працювала майже по всій території країни, і значна кількість дронів та ракет була збита – завдяки підтримці партнерів

Президент України Володимир Зеленський під час виступу на саміті «Великої сімки» 17 червня в Канаді, закликав міжнародних партнерів продовжити постачання систем протиповітряної оборони та сприяти їхньому виробництву безпосередньо в Україні. Про це повідомляє «Главком».

Глава держави розповів про масовану нічну атаку РФ, внаслідок якої найбільше постраждали Київ і Одеса. За його словами, система ППО працювала майже по всій території країни, і значна кількість дронів та ракет була збита – завдяки підтримці партнерів.

«Це питання життя і смерті», – підкреслив Зеленський.

Він наголосив, що Україна має не лише отримувати нові системи ППО, а й налагоджувати їх виробництво на своїй території, що критично необхідно для захисту цивільного населення.

Президент також повідомив, що Росія під час обстрілу застосувала 440 дронів (здебільшого – «шахедів») і 32 ракети різних типів, зокрема балістичні й ті, що оснащені касетними боєголовками.

Раніше ми писали, що президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна потребує $40 млрд щорічної бюджетної підтримки. Про це глава України наголосив на саміті країн G7, інформує «Главком».

«Важливо забезпечити $40 млрд щорічної бюджетної підтримки для України – для нашої стійкості, для того, щоб наша країна могла триматися далі. І це має бути спільне рішення лідерів G7, включно зі США», – підкреслив президент.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський наголосив, що РФ після виборів у США єдине змінила у своїй поведінці: стала більше використовувати дронів. Про це глава України наголосив на саміті країн G7, інформує «Главком».

До слова, президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Канади Марком Карні на полях саміту G7 та розповів йому про російську атаку цієї ночі на Україну.

Теги: системи ППО Володимир Зеленський саміт

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