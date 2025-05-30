Головна Світ Політика
search button user button menu button

Маск з'явився у Білому домі з синцем під оком: хто побив мільярдера? (фото)

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Маск з'явився у Білому домі з синцем під оком: хто побив мільярдера? (фото)
Маск здивував публіку своїм синцем під оком
фото: Reuters

Маск прокоментував: «Виявляється, навіть п’ятирічна дитина може вдарити тебе в обличчя..»

Мільярдер Ілон Маск з'явився на пресконференції у Білому домі з синцем під оком, що здивувало публіку і одразу виникло питання, хто ж вдарив мільярдера. 

Журналісти запитали у Маска, чи все добре з його оком, пише Reuters, інформує «Главком».

Мільярдер розповів, що так він жартував зі своїм п'ятирічним сином Х. Маск сказав сину:«Давай, вдар мене в обличчя. І він це зробив».

Маск прокоментував: «Виявляється, навіть п’ятирічна дитина може вдарити тебе в обличчя..».

Маск з'явився у Білому домі з синцем під оком: хто побив мільярдера? (фото) фото 1
фото: Reuters
фото: Reuters
Маск з'явився на публіці з синцем

Зокрема, мільярдер і пожартував про синець, згадавши про нещодавній інцидент між президентом Франції Еммануелем Макроном та першою леді, коли Макрон отримав публічний ляпас від дружини.

«Я й близько не був у Франції», – пожартував Маск. До того ж, Дональд Трамп також прокоментував це. Він сказав, що всі конфлікти мають вирішуватись за зачиненими дверима.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп вручив мільярдеру Ілону Маску символічний «золотий ключ» від Білого дому під час прощальної церемонії в Овальному кабінеті.

«Це не кінець DOGE, а справді лише початок. Я вважаю, що команда DOGE виконує неймовірну роботу, вона й надалі виконуватиме неймовірну роботу, а я продовжуватиму її навідувати і залишатимусь другом і радником президента», – сказав Маск, додавши, що він продовжуватиме консультувати Трампа.

Читайте також:

Теги: Дональд Трамп Ілон Маск дитина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Угода про надра була ратифікована конституційною більшістю голосів попри всі претензії до документа
Ми – проти, але – за. Як депутати освятили угоду про надра Тема дня
8 травня, 17:33
Компанії Китаю відправляють у США товари через треті країни
Китайські компанії вигадали варіант, як обійти високі мита і відправляти товари до США
5 травня, 14:00
Зеленський переконаний, що саме після цієї зустрічі у Ватикані президент Трамп почав «дивитись на все трішки по-іншому»
Тет-а-тет спрацював: Зеленський назвав розмову з Трампом у Ватикані «найкращою з усіх»
3 травня, 12:43
Президент США заявив, що угода про надра між Україною і США була повністю ратифікована і схвалена її законодавчими органами
Трамп анонсував розмову із Зеленським
8 травня, 18:23
The Times описує виступ Путіна перед пресою як «чергову добре знайому вимогу капітуляції з боку України»
Путін не хоче миру з Україною, США та Китай заключили угоду: головне за ніч
12 травня, 06:09
У Стамбулі відбулися переговори між Україною та Росією
Газета The Telegraph пояснила, як Трамп зірвав переговори в Стамбулі ще до їх початку
17 травня, 04:47
Туск, Зеленський, Макрон, Стармер та Мерц говорили з Трампом
FT: Лідери ЄС сумніваються в рішучості Трампа впливати на Путіна
19 травня, 23:18
Парад проведуть у день народження Трампа
Трамп оголосив про проведення параду до 250-річчя Армії США
24 травня, 00:35
Трамп хоче сформувати коаліцію із двома державами
Трамп задумав поділити світ між трьома країнами – NYT
28 травня, 10:05

Політика

Маск з'явився у Білому домі з синцем під оком: хто побив мільярдера? (фото)
Маск з'явився у Білому домі з синцем під оком: хто побив мільярдера? (фото)
Трамп вручив Маску «золотий ключ» від Білого дому
Трамп вручив Маску «золотий ключ» від Білого дому
The New York Times: Ілон Маск «інтенсивно» вживав наркотики, включаючи кетамін, екстазі та гриби
The New York Times: Ілон Маск «інтенсивно» вживав наркотики, включаючи кетамін, екстазі та гриби
Глава Мінʼюсту Чехії йде у відставку після скандалу з продажем біткоїнів
Глава Мінʼюсту Чехії йде у відставку після скандалу з продажем біткоїнів
Росія висунула умови для припинення вогню в Україні
Росія висунула умови для припинення вогню в Україні
Foreign Policy: Росія почала програвати війну
Foreign Policy: Росія почала програвати війну

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
233K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 травня: ситуація на фронті
115K
Стало відомо, з чим Росія йде на майбутні переговори у Стамбулі
107K
США на Радбезі ООН озвучили найкращий варіант для Росії
88K
Карта повітряних тривог України онлайн 30 травня 2025
59K
«Гидуй ухилянтами і дезертирами»: Дмитро Ярош дав настанову сину-випускнику
20K
Росія висунула умови для припинення вогню в Україні

Новини

Друга за ніч тривога у Києві через загрозу балістики тривала 50 хвилин
28 травня, 03:05
У Києві повітряна тривога тривала сім годин
24 травня, 05:13
Комбінована атака на Київ: оновлена інформація про наслідки
24 травня, 04:13
Обмін полоненими, Росія атакувала Одесу: є жертви. Головне за 23 травня
23 травня, 20:58
Вбивство Портнова та протест проти Онуфрія. Головне за 21 травня
21 травня, 21:15
У Мексиці невідомі застрелили двох помічників мера Мехіко
21 травня, 03:27

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua