Маск з'явився у Білому домі з синцем під оком: хто побив мільярдера? (фото)

Маск прокоментував: «Виявляється, навіть п’ятирічна дитина може вдарити тебе в обличчя..»

Мільярдер Ілон Маск з'явився на пресконференції у Білому домі з синцем під оком, що здивувало публіку і одразу виникло питання, хто ж вдарив мільярдера.

Журналісти запитали у Маска, чи все добре з його оком, пише Reuters, інформує «Главком».

Мільярдер розповів, що так він жартував зі своїм п'ятирічним сином Х. Маск сказав сину:«Давай, вдар мене в обличчя. І він це зробив».

Маск прокоментував: «Виявляється, навіть п’ятирічна дитина може вдарити тебе в обличчя..».

фото: Reuters Маск з'явився на публіці з синцем

Зокрема, мільярдер і пожартував про синець, згадавши про нещодавній інцидент між президентом Франції Еммануелем Макроном та першою леді, коли Макрон отримав публічний ляпас від дружини.

«Я й близько не був у Франції», – пожартував Маск. До того ж, Дональд Трамп також прокоментував це. Він сказав, що всі конфлікти мають вирішуватись за зачиненими дверима.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп вручив мільярдеру Ілону Маску символічний «золотий ключ» від Білого дому під час прощальної церемонії в Овальному кабінеті.

«Це не кінець DOGE, а справді лише початок. Я вважаю, що команда DOGE виконує неймовірну роботу, вона й надалі виконуватиме неймовірну роботу, а я продовжуватиму її навідувати і залишатимусь другом і радником президента», – сказав Маск, додавши, що він продовжуватиме консультувати Трампа.