Головна Світ Політика
search button user button menu button

ЗМІ назвали кандидата на посаду глави Єврокомісії

Діана Гасюк
glavcom.ua
ЗМІ назвали кандидата на посаду глави Єврокомісії
Європейський комісар з питань внутрішньої торгівлі та послуг Тьєррі Бретон
фото з відкритих джерел

Європейський комісар з питань внутрішньої торгівлі та послуг набув значну владу, зосереджуючи у своїх руках ключові рішення Європейського союзу

Європейський комісар з питань внутрішньої торгівлі та послуг, Тьєррі Бретон, має намір балотуватися на посаду президента Єврокомісії. В цей момент цю посаду займає Урсула фон дер Ляєн, проте її повноваження спливають у 2024 році. Про це повідомляє Politico.

Зазначається, що Бретон набув значну владу, зосереджуючи у своїх руках ключові рішення Європейського союзу.

Це стосується закупівель вакцин проти Covid-19 і надання артилерійських снарядів для України. Також саме він займається наглядом за ринком цифрових послуг у ЄС.

Уже восени заступниця президента Європейської комісії Маргрете Вестагер може покинути свою посаду, вона займається питаннями конкуренції. Разом із Бретоном вони виписували багатомільярдні штрафи американським цифровим корпораціям.

Попри те, що наявність влади в Комісії не є гарантією стати її лідером – йому знадобиться підтримка всіх європейських лідерів, а також підтвердження парламенту.

Тьєррі Бретон – французький бізнесмен, колишній професор Harvard Business School і колишній міністр фінансів Франції. У своїй кар'єрі він обіймав ключові посади в провідних компаніях, таких як Group Honneywell Bull, Thomson-RCA та France Telecom.

З 2005 по 2007 роки Тьєррі Бретон був міністром економіки, фінансів і промисловості Франції, працюючи в урядах прем'єр-міністрів Жана-П'єра Раффарена та Домініка де Вільпена під час президентства Жака Ширака.

Зараз він є почесним президентом компаній Thomson і France Telecom, а з 2008 року виступає президентом і головою правління Atos, однієї з провідних міжнародних ІТ-компаній з 74 000 співробітниками у 48 країнах. Його багатий досвід і успішні рішення в бізнесі роблять його потенційним кандидатом на посаду президента Європейської комісії.

Теги: міністр Домініка бізнесмен Європейський союз

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Лісовий пояснив, що якісна домедична допомога, мінна безпека, керування дронами і орієнтування на місцевості – те, на що сьогодні є запит
Школярів вчитимуть керувати дронами та виявляти міни: міністр Лісовий анонсував зміни
Вчора, 17:26
Звинувачений Ігор Гуменюк, який у 2015 році під Радою вчинив теракт, підірвав у конвойному приміщенні три гранати
Вибух у суді Києва: ДБР повідомило, як Гуменюк готувався до втечі
31 липня, 15:42
Остаточного рішення ще нема, і шанси обійняти посаду прем’єра є у всіх п'яти фігурантів списку
У новий сезон – з новим прем’єром. Топ-5 кандидатів Боротьба за владу
25 липня, 09:50
Іванчук отримав пряму путівку до другого раунду Кубка світу
Відомого гросмейстера не випустили за кордон: міністр спорту прояснив ситуацію
23 липня, 21:28
Брюссель допоможе країнам покрити власні витрати на придбання і передання в дар таких предметів, як боєприпаси, ракети й танки
Євросоюз хоче створити фонд для багаторічної підтримки ЗСУ на €20 млрд
19 липня, 10:00
Бен Воллес
Бен Воллес, що дорікнув Україні невдячністю, може піти з посади міністра оборони Британії
15 липня, 05:56
Звинувачений Ігор Гуменюк, який у 2015 році під Радою вчинив теракт, підірвав у конвойному приміщенні три гранати
Вибух у столичному суді: чоловік, який підірвав гранату, загинув
5 липня, 20:03
Сьогодні відбулося установче засідання нової Ради
Україна та НАТО заснували нову Раду: деталі
3 липня, 21:32
Серед підозрюваних – голова наглядової ради алкогольного холдингу, український олігарх Євген Черняк та інші засновники й керівники
Росія розшукує українського олігарха за підтримку ЗСУ
3 липня, 13:08

Політика

ЗМІ назвали кандидата на посаду глави Єврокомісії
ЗМІ назвали кандидата на посаду глави Єврокомісії
МЗС Польщі розкрило деталі розмови із українським послом
МЗС Польщі розкрило деталі розмови із українським послом
Доки триватиме війна? Німеччина повідомила, скільки у Путіна ще є ресурсу
Доки триватиме війна? Німеччина повідомила, скільки у Путіна ще є ресурсу
Папа Римський вимагає від Європи не давати зброю Україні, бо це не креативно
Папа Римський вимагає від Європи не давати зброю Україні, бо це не креативно
Путін дав новий орден матері Кадирова
Путін дав новий орден матері Кадирова
Україна дратує союзників своєю військовою стратегією та вимогами – ЗМІ
Україна дратує союзників своєю військовою стратегією та вимогами – ЗМІ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
88K
День народження Яна Табачника. Донька відомого співака нагадала імениннику про карму
62K
Українська розвідка знає, хто готує новий заколот у Росії
48K
Митрополит Онуфрій ігнорує звернення щодо розриву зв'язків із РПЦ, проте є цікава деталь
43K
Папа Римський вимагає від Європи не давати зброю Україні, бо це не креативно
29K
Росія почала формувати нові армії для війни в Україні – британська розвідка
11K
Невдало втікли від мобілізації: 500 росіян служитимуть в армії Ізраїлю

Новини

У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога
Сьогодні, 01:08
3 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:17
Місцями грозові дощі: синоптики дали прогноз на 2 серпня
Вчора, 05:27
В Україні оголошувалася повітряна тривога через атаку російських ударних безпілотників
Вчора, 03:35
2 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:30
ЗСУ потужно вдарили по озброєнні РФ: Генштаб повідомив про ворожі втрати
1 серпня, 07:05

Прес-релізи

Швейцарсько-український проєкт DECIDE оголосив про старт ініціативи з відновлення шкіл і облаштування в них коворкінгів-укриттів
Швейцарсько-український проєкт DECIDE оголосив про старт ініціативи з відновлення шкіл і облаштування в них коворкінгів-укриттів
28 липня, 16:08
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту