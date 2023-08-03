ЗМІ назвали кандидата на посаду глави Єврокомісії

Європейський комісар з питань внутрішньої торгівлі та послуг набув значну владу, зосереджуючи у своїх руках ключові рішення Європейського союзу

Європейський комісар з питань внутрішньої торгівлі та послуг, Тьєррі Бретон, має намір балотуватися на посаду президента Єврокомісії. В цей момент цю посаду займає Урсула фон дер Ляєн, проте її повноваження спливають у 2024 році. Про це повідомляє Politico.

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Зазначається, що Бретон набув значну владу, зосереджуючи у своїх руках ключові рішення Європейського союзу.

Це стосується закупівель вакцин проти Covid-19 і надання артилерійських снарядів для України. Також саме він займається наглядом за ринком цифрових послуг у ЄС.

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Уже восени заступниця президента Європейської комісії Маргрете Вестагер може покинути свою посаду, вона займається питаннями конкуренції. Разом із Бретоном вони виписували багатомільярдні штрафи американським цифровим корпораціям.

Попри те, що наявність влади в Комісії не є гарантією стати її лідером – йому знадобиться підтримка всіх європейських лідерів, а також підтвердження парламенту.

Тьєррі Бретон – французький бізнесмен, колишній професор Harvard Business School і колишній міністр фінансів Франції. У своїй кар'єрі він обіймав ключові посади в провідних компаніях, таких як Group Honneywell Bull, Thomson-RCA та France Telecom.

З 2005 по 2007 роки Тьєррі Бретон був міністром економіки, фінансів і промисловості Франції, працюючи в урядах прем'єр-міністрів Жана-П'єра Раффарена та Домініка де Вільпена під час президентства Жака Ширака.

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Зараз він є почесним президентом компаній Thomson і France Telecom, а з 2008 року виступає президентом і головою правління Atos, однієї з провідних міжнародних ІТ-компаній з 74 000 співробітниками у 48 країнах. Його багатий досвід і успішні рішення в бізнесі роблять його потенційним кандидатом на посаду президента Європейської комісії.