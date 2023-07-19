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Євросоюз хоче створити фонд для багаторічної підтримки ЗСУ на €20 млрд

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Євросоюз хоче створити фонд для багаторічної підтримки ЗСУ на €20 млрд
Брюссель допоможе країнам покрити власні витрати на придбання і передання в дар таких предметів, як боєприпаси, ракети й танки
фото ілюстративне

Пропозиція потребуватиме від Євросоюзу значних витрат

Євросоюз має плани щодо створення спеціального фонду для підтримки Збройних сил України протягом наступних чотирьох років в розмірі до €20 млрд. Про це повідомляє Politico з посиланням на п’ятьох дипломатів, обізнаних із планом ЄС.

Пропозиція європейських політиків не передбачає прямої оплати Євросоюзом озброєнь України. Натомість Брюссель допоможе країнам покрити власні витрати на придбання і передання в дар таких предметів, як боєприпаси, ракети й танки. Він також допоможе оплатити навчання українських солдатів.

Такий підхід був прийнятий ЄС невдовзі після вторгнення Росії в Україну. Однак нова пропозиція, підготовлена дипломатичною службою ЄС, фактично форсує цю стратегію.

Видання зазначає, що ця пропозиція потребуватиме від Євросоюзу значних витрат, потенційно збільшивши майже вп’ятеро суму в €4 млрд, яку Союз виділив на аналогічні заходи за останній з гаком рік.

Крім того, це означало б зміну ідеології ЄС, який сам себе називає проєктом миру, зазначає Politico. До вторгнення Росії в Україну концепція субсидування ЄС поставок зброї в зону бойових дій була б немислима. Тепер же вона перебуває на порозі того, щоб закріпитися на довгі роки.

Усе це відбуватиметься через уже наявний фонд, що отримав назву Європейський фонд миру, зазначає видання.

Жозеп Боррель, головний дипломат ЄС, натякнув на цю ідею під час саміту лідерів ЄС минулого місяця. – «Ви повинні зробити Україну здатною до оборони. Тому Європейський фонд миру для України, можливо, має стати новим українським оборонним фондом».

Нову пропозицію щодо військового фінансування було надіслано країнам ЄС у понеділок для розгляду, а міністри закордонних справ країн ЄС розглянуть її в четвер на зустрічі в Брюсселі. За словами двох дипломатів, мета полягає в тому, щоб прийняти цю пропозицію до осені.

Нагадаємо, триває 511-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – протягом минулої доби відбулось понад 20 бойових зіткнень.

Теги: війна ЗСУ Україна Європейський союз

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