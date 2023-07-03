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Росія розшукує українського олігарха за підтримку ЗСУ

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Росія розшукує українського олігарха за підтримку ЗСУ
Серед підозрюваних – голова наглядової ради алкогольного холдингу, український олігарх Євген Черняк та інші засновники й керівники
фото з відкритих джерел

Співробітники великого алкогольного холдингу Global Spirits проходять у Росії у справі про спонсорування ЗСУ

У Росії завели справу проти міжнародного алкогольного холдингу Global Spirits і оголосили в розшук його бенефіціара, українського бізнесмена та олігарха Євгена Черняка. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Співробітники великого алкогольного холдингу Global Spirits (власник бренду «Хортиця») проходять у Росії у справі про спонсорування ЗСУ. За даними російських силовиків, вони перевели на ЗСУ понад 500 млн рублів з лютого до квітня 2022 року. Заведено справу про «фінансування тероризму». 

Серед підозрюваних – голова наглядової ради алкогольного холдингу Євген Черняк та інші засновники й керівники. Черняка оголошено в розшук за обвинуваченням у фінансуванні ЗСУ, а двох його «співучасників» затримано в Москві, повідомляють російські ЗМІ.

Питання про арешт часток організацій, що входять до холдингу Global Spirits, керівників якого підозрюють у фінансуванні ЗСУ, розглянуть найближчим часом, повідомив Слідчий комітет РФ.

У використовуваних підозрюваними житлових, офісних і складських приміщеннях проведено обшуки. Вилучено комп'ютерну техніку та фінансово-господарську документацію. Проведено допити засновників і керівників організацій, що входять до холдингу. Оперативні заходи та слідчі дії тривають, повідомили в МВС РФ.

Український бізнесмен Євген Черняк є генеральним директором холдингу Global Spirits.

Global Spirits є власником низки підприємств із виробництва алкогольних напоїв: лікеро-горілчаний завод «Хортиця», Одеський коньячний завод, завод «Кримський винний дім».

За інформацією російських ЗМІ, у 2011-2022 роках із холдингом були тісно афілійовані російські лікеро-горілчані заводи «Русский Север» і «Родник», але у 2022 році ці активи були виведені з-під бренду Global Spirits.

Нагадаємо, що Росія оголосила в розшук ексголову СБУ Василя Грицака. У даних МВС Росії йдеться, що ексголова СБУ Грицак «розшукується за статтею Кримінального кодексу». Росіяни звинувачують Грицака в «обстрілах Донбасу».

Теги: росія арешт бізнесмен

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