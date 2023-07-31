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Вибух у суді Києва: ДБР повідомило, як Гуменюк готувався до втечі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Вибух у суді Києва: ДБР повідомило, як Гуменюк готувався до втечі
Звинувачений Ігор Гуменюк, який у 2015 році під Радою вчинив теракт, підірвав у конвойному приміщенні три гранати
фото з відкритих джерел

Підозру отримали троє працівників ДУ Київський слідчий ізолятор і двоє військовослужбовців Нацгвадії України.

Колишній боєць батальйону Січ Ігор Гуменюк упродовж двох років кустарним способом виготовляв вибухівку в СІЗО, готуючись до втечі. Про це заявила радниця зі стратегічних комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сап’ян в ефірі телемарафону.

Сап’ян стверджує, що Гуменюк тривалий час готувався до втечі. Спільники передавали йому до Київського СІЗО речовини, з яких він зміг кустарно виготовити так званий «пояс шахіда» і кілька саморобних вибухових пристроїв. Складові потрапляли до слідчого ізолятора невеликими порціями під виглядом ліків.

«Слідство припускає, що він планував їх підірвати у приміщенні суду і втекти, використовуючи паніку. Але втекти не вдалося і це призвело до інших трагічних наслідків», – розповіла Сап’ян.

Підозру отримали троє працівників ДУ Київський слідчий ізолятор і двоє військовослужбовців Нацгвадії України. Першим інкримінували службову недбалість (ч. 2 ст. 367 КК України), другим – порушення статутних правил вартової служби чи патрулювання (ч. 3 ст. 418 КК України).

Нагадаємо, ввечері 5 липня у Шевченківському суді Києва пролунав вибух. За неофіційною інформацією, звинувачений Ігор Гуменюк, який у 2015 році під Радою вчинив теракт, підірвав у конвойному приміщенні три гранати.

Згодом міністр МВС Клименко повідомив, що після вибухів у Шевченківському суді Києві на місце події вже прибули поліцейські, слідчо-оперативні групи, спецназівці, вибухотехніки та інші необхідні служби. За попередньою інформацією, військовослужбовці конвойної служби НГУ привезли до суду підсудну особу, який з невстановлених обставин підірвав у вбиральні невідомий вибуховий пристрій.

Також стало відомо, Ігор Гуменюк, який підірвав вибуховий пристрій на території Шевченківського райсуду Києва, загинув на місці події. Наразі невідомо, яким чином вибуховий пристрій потрапив до будівлі Шевченківського  райсуд Києва. 

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Теги: вибух теракт міністр слідство українці вирок фронт Київ

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