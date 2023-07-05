Головна Київ Новини
search button user button menu button

Вибух у столичному суді: чоловік, який підірвав гранату, загинув

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Вибух у столичному суді: чоловік, який підірвав гранату, загинув
Звинувачений Ігор Гуменюк, який у 2015 році під Радою вчинив теракт, підірвав у конвойному приміщенні три гранати
фото з відкритих джерел

Під час штурму приміщення поранення отримали двоє бійців КОРДу

Чоловік, який підірвав вибуховий пристрій на території Шевченківського райсуду Києва, загинув на місці події. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко в Telegram.

«Правопорушник загинув на місці події. За попередньою інформацією, підірвав себе», – написав міністр.

Він додав, що під час штурму приміщення поранення отримали двоє бійців КОРДу. Їхнє життя врятували щити.

В Офісі генпрокурора при цьому зазначили, що розпочато досудове розслідування за фактом спроби втечі підсудного з-під варти. У відомстві уточнили, що спробу втечі підсудний зробив, коли перебував у вбиральні. Після цього він закрився всередині конвойного приміщення.

«Є інформація про двох постраждалих серед правоохоронців. Дані уточнюються», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні близько 18 год. у Шевченківському суді Києва пролунав вибух. За неофіційною інформацією, звинувачений Ігор Гуменюк, який у 2015 році під Радою вчинив теракт, підірвав у конвойному приміщенні три гранати. Згодом міністр МВС Клименко повідомив, що після вибухів у Шевченківському суді Києві на місце події вже прибули поліцейські, слідчо-оперативні групи, спецназівці, вибухотехніки та інші необхідні служби. За попередньою інформацією, військовослужбовці конвойної служби НГУ привезли до суду підсудну особу, який з невстановлених обставин підірвав у вбиральні невідомий вибуховий пристрій.

Читайте також:

 

Теги: теракт Київ суд міністр прокурор розслідування чоловік Ігор Клименко поранення

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Ми всі маємо думати про наш ментальний стан зараз і об'єднуватись», – закликає чарівна Маша
«Люлі-люлі». Маша Кондратенко постала в новому кліпі без спіднього
30 червня, 15:12
Експрезидент США Дональд Трамп
Справа з секретними документами. Чи має Трамп шанс врятувати себе від в'язниці?
12 червня, 06:23
Аль Пачіно уже має трьох дітей від попередніх стосунків
Легендарний Аль Пачіно знову став батьком
16 червня, 11:14
З травня 2023 по квітень 2027 року компанія «Азот» щомісяця буде виплачувати на користь «Черкасиобленерго» 34,3 млн грн
Як випарувалися 2 млрд грн. Найбільші підприємства Черкас розв’язують корупційний ребус Енергобезпека
14 червня, 10:31
Унаслідок руйнації Каховської ГЕС водопостачання в Криму може зникнути на 10-15 років, а то й назавжди
Окупанти готують втечу з Криму? Що означає підрив Каховської ГЕС
6 червня, 09:55
Кетлін Фолбіг завжди наполягала на своїй невинуватості
Жінка, що відсиділа 20 років за вбивство своїх дітей отримала помилування: деталі
6 червня, 07:04
Представник Московської церкви дезінформував щодо Революції гідності
На в’їзді до Києва прикордонники затримали священника УПЦ МП і встановили цікаві деталі (фото)
19 червня, 14:16
Позивачка зверталася до поліції через укус бджоли сусіда
Сусідські війни. Власник пасіки виплатить велику компенсацію за укуси бджіл
13 червня, 12:19
Володимир Зеленський і Джо Байден
Розмова Зеленського з Байденом, вибухи в Одесі: головне за ніч
26 червня, 07:38

Новини

Вибух у столичному суді: чоловік, який підірвав гранату, загинув
Вибух у столичному суді: чоловік, який підірвав гранату, загинув
Рух транспорту перекрито, «швидкі» забирають потерпілих: що відбувається у Шевченківському суді
Рух транспорту перекрито, «швидкі» забирають потерпілих: що відбувається у Шевченківському суді
Вибух у суді Києва: міністр Клименко повідомив деталі
Вибух у суді Києва: міністр Клименко повідомив деталі
У столичному суді пролунав вибух, відбулася перестрілка: є постраждалі (відео)
У столичному суді пролунав вибух, відбулася перестрілка: є постраждалі (відео)
Суд виніс вирок блогерці, яка поширювала відео роботи ППО
Суд виніс вирок блогерці, яка поширювала відео роботи ППО
Платіжки по-новому: кияни можуть відмовитися від паперових квитанцій
Платіжки по-новому: кияни можуть відмовитися від паперових квитанцій

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
59K
Ексгенпрокурор Луценко більше не воюватиме через інвалідність
38K
Білоруська православна церква зробила пропозицію монахам із Лаври
30K
Предстоятель УГКЦ Святослав: Не можна відмовлятися від служби через релігійні переконання
26K
Контрнаступ ЗСУ: Сирський повідомив хороші новини
20K
Маленька війна великої корпорації: McDonald’s проти п’ятирічного Макара з України
15K
Британська авіація перехопила російський літак в Естонії (фото)

Новини

«Асиметричний градієнт виснаження»: ISW пояснив тактику ЗСУ під час контрнаступу
Сьогодні, 07:58
Спека та місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 5 липня
Сьогодні, 05:32
5 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 01:01
Пожежа у Підмосков'ї, звернення Зеленського до Байдена: головне за ніч
Вчора, 07:07
Важкі бої тривають на чотирьох напрямках – Генштаб
Вчора, 06:59
Навчання українських льотчиків на F-16 досі не почалися – Кулеба
Вчора, 06:12

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту