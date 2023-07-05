Вибух у столичному суді: чоловік, який підірвав гранату, загинув

Звинувачений Ігор Гуменюк, який у 2015 році під Радою вчинив теракт, підірвав у конвойному приміщенні три гранати

Під час штурму приміщення поранення отримали двоє бійців КОРДу

Чоловік, який підірвав вибуховий пристрій на території Шевченківського райсуду Києва, загинув на місці події. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко в Telegram.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Правопорушник загинув на місці події. За попередньою інформацією, підірвав себе», – написав міністр.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Він додав, що під час штурму приміщення поранення отримали двоє бійців КОРДу. Їхнє життя врятували щити.

В Офісі генпрокурора при цьому зазначили, що розпочато досудове розслідування за фактом спроби втечі підсудного з-під варти. У відомстві уточнили, що спробу втечі підсудний зробив, коли перебував у вбиральні. Після цього він закрився всередині конвойного приміщення.

«Є інформація про двох постраждалих серед правоохоронців. Дані уточнюються», – йдеться у повідомленні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, сьогодні близько 18 год. у Шевченківському суді Києва пролунав вибух. За неофіційною інформацією, звинувачений Ігор Гуменюк, який у 2015 році під Радою вчинив теракт, підірвав у конвойному приміщенні три гранати. Згодом міністр МВС Клименко повідомив, що після вибухів у Шевченківському суді Києві на місце події вже прибули поліцейські, слідчо-оперативні групи, спецназівці, вибухотехніки та інші необхідні служби. За попередньою інформацією, військовослужбовці конвойної служби НГУ привезли до суду підсудну особу, який з невстановлених обставин підірвав у вбиральні невідомий вибуховий пристрій.