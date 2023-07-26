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Зрив «зернового коридору». Німецький політик закликав НАТО втрутитись

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Зрив «зернового коридору». Німецький політик закликав НАТО втрутитись
Німеччина не може братиме участь зі своїми кораблями у захисті зерновозів, через обмежений військово-морський флот
фото з відкритих джерел

У Вільній демократичній партії Німеччини закликали до військового захисту українських зерновозів у Чорному морі

Напередодні засідання нової Ради Україна-НАТО у Вільній демократичній партії Німеччини (ВДП), яка входить до керівної коаліції, закликали до військового захисту українських зерновозів у Чорному морі. Про це повідомляє канал ntv.

«Це те, що я вважаю реалістичним», – каже політик ВДП з питань оборони Маркус Фабер.

На думку політиків, слід уточнити, які країни могли б надати кораблі для можливих конвоїв. За словами Фабера, Туреччина заявила, що може собі це уявити.

«Я думаю, що інші чорноморські країни повинні це зробити: Болгарія, Румунія. Вони також надали б свої суверенні води для зернових кораблів і в будь-якому випадку мають кораблі на місці, щоб контролювати свої кордони» – сказав він.

Фабер при цьому не вважає створення місії НАТО з цією метою нереалістичним. За його словами, Німеччина не може брати участь зі своїми кораблями, оскільки її військово-морський флот знаходиться на межі того, що вона може собі дозволити. Сусідні країни є першими, хто має зобов'язання, зазначив Фабер.

Нагадаємо, після виходу Росії із Чорноморської зернової ініціативи, Чорноморський флот РФ змінив свою позицію і готується запровадити блокаду України.

До слова, Єврокомісія отримала листа членів литовського уряду з пропозицією використовувати порти Балтії як альтернативу для вивезення українського зерна і відповість на нього, заявив офіційний представник Єврокомісії Адальберт Янц.

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Теги: зерно Німеччина корабель флот Чорне море

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