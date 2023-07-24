Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Європейська країна побила історичний рекорд, допомагаючи українцям

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Європейська країна побила історичний рекорд, допомагаючи українцям
Німеччина рекордно допомогла українцям
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Минулого року німці пожертували понад €1 млрд на допомогу українцям

У 2022 році жителі Німеччини пожертвували трохи більше €1 млрд на екстрену допомогу постраждалим від війни в Україні. Це абсолютний рекорд пожертвувань у відповідь на одну надзвичайну ситуацію, зафіксований за всю історію країни. Про це повідомив Центральний інститут соціальних проблем Німеччини (DZI), який опитував 74 різні організації, які збирали пожертви.

Зазначається, що йдеться лише про грошові донати. У зазначену цифру не входять пожертвування матеріальних предметів, волонтерська допомога та особиста допомога німців українцям, яка не піддається кількісному обчисленню.

Попередній рекорд за обсягом пожертв був встановлений після цунамі 2004 року в Південно-Східній Азії. Тоді німці пожертвували на допомогу постраждалим €670 млн. Але з поправкою на інфляцію, це буде лише на 9% менше, ніж пожертвували українцям у 2022 році.

Раніше повідомлялося, що США надали Україні більше гуманітарної допомоги, ніж решта країн, разом узятих. Протягом 2022 року система ООН спрямувала в Україну понад $4,5 млрд.

Нагадаємо, що триває 516-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом минулої доби відбулось 35 бойових зіткнень.

Читайте також: Допомога Україні – це не благодійність. І ось чому
Теги: Німеччина гроші гуманітарна допомога

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Священник забороняє передати знайдені кошти на ЗСУ
Митрополит Московської церкви ховав між ногами 2 млн грн, аби не віддати їх на потреби ЗСУ (фото, відео)
20 липня, 14:54
Німецький співак і фронтмен гурту Die Prinzen Себастьян Крумбігель
Німецький співак Себастьян Крумбігель не прийняв премію Миру через Україну
19 липня, 09:08
Міністерку зловили на зловживанні бюджетом Німеччини
Тисячі євро в день на волосся. Німці обурені витратами міністерки закордонних справ
18 липня, 12:06
Київська міськрада
У Кличка відповіли на ультиматум Арахамії: Бруківку перекладають там, де давно треба
17 липня, 17:27
Український письменник Юрій Винничук
Хотів здійснити платіж в Росію. Відомий український письменник потрапив у скандал
9 липня, 23:33
Відома українська співачка Аліна Гросу
770 доларів: Аліна Гросу купила лотерейний квиток і виграла
4 липня, 18:20
Володимир Путін
ЗМІ дізналися, скільки Росії коштує один день війни проти України
1 липня, 23:48
Виконавець відкрив завісу свого особистого життя
Олег Винник зізнався, що одружений та має сина
30 червня, 18:37
Мурал з українським військовим Мацієвським
У Берліні з’явився мурал із Героєм України Мацієвським
29 червня, 17:34

Економіка

Європейська країна побила історичний рекорд, допомагаючи українцям
Європейська країна побила історичний рекорд, допомагаючи українцям
Відтік капіталу з Росії з початку війни досяг рекордного значення
Відтік капіталу з Росії з початку війни досяг рекордного значення
Стало відомо, яку амуніцію Китай постачає Росії
Стало відомо, яку амуніцію Китай постачає Росії
Мальдіви постачають Росії напівпровідники на десятки мільйонів доларів – ЗМІ
Мальдіви постачають Росії напівпровідники на десятки мільйонів доларів – ЗМІ
Болгарія відбирає у російського гіганта «Лукойл» контроль над стратегічним портом
Болгарія відбирає у російського гіганта «Лукойл» контроль над стратегічним портом
Блінкен пояснив, чому відновити поставки зерна з України буде надзвичайно складно
Блінкен пояснив, чому відновити поставки зерна з України буде надзвичайно складно

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
64K
Луценко виїхав із України, обіцяє повернутися
63K
Митрополит Московської церкви Агафангел після ракетного удару по Одесі прозрів
23K
«Бавовна» у Москві. Христо Грозєв пояснив, куди мали влучити дрони
18K
Контрнаступ та переговори. До чого нам готуватися
18K
Нікопольці посадили картоплю на дні висохлого Каховського водосховища
17K
А як же карантин? Путін у Кронштадті активно фотографувався із натовпом

Новини

Луценко виїхав із України, обіцяє повернутися
Сьогодні, 10:42
Вибухи на Одещині та «бавовна» у Москві: головне за ніч
Сьогодні, 07:17
ЗСУ відбили 35 атак і розгромили командний пункт окупантів – Генштаб
Сьогодні, 06:30
Місцями короткочасні дощі з грозами: прогноз погоди на 24 липня
Сьогодні, 06:01
Резніков сказав, коли розпочнеться тренування українських пілотів на F-16
Сьогодні, 05:19
24 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:23

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту