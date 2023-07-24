Європейська країна побила історичний рекорд, допомагаючи українцям

Минулого року німці пожертували понад €1 млрд на допомогу українцям

У 2022 році жителі Німеччини пожертвували трохи більше €1 млрд на екстрену допомогу постраждалим від війни в Україні. Це абсолютний рекорд пожертвувань у відповідь на одну надзвичайну ситуацію, зафіксований за всю історію країни. Про це повідомив Центральний інститут соціальних проблем Німеччини (DZI), який опитував 74 різні організації, які збирали пожертви.

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Зазначається, що йдеться лише про грошові донати. У зазначену цифру не входять пожертвування матеріальних предметів, волонтерська допомога та особиста допомога німців українцям, яка не піддається кількісному обчисленню.

Попередній рекорд за обсягом пожертв був встановлений після цунамі 2004 року в Південно-Східній Азії. Тоді німці пожертвували на допомогу постраждалим €670 млн. Але з поправкою на інфляцію, це буде лише на 9% менше, ніж пожертвували українцям у 2022 році.

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Раніше повідомлялося, що США надали Україні більше гуманітарної допомоги, ніж решта країн, разом узятих. Протягом 2022 року система ООН спрямувала в Україну понад $4,5 млрд.

Нагадаємо, що триває 516-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом минулої доби відбулось 35 бойових зіткнень.