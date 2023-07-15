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Скільки зброї Україна отримає від Німеччини впродовж п’яти років? Шольц оцінив вартість

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Скільки зброї Україна отримає від Німеччини впродовж п’яти років? Шольц оцінив вартість
Олаф Шольц
фото: Michele Tantussi/Pool/Reuters

Німеччина є одним із лідерів щодо надання Україні військової допомоги

Від початку повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році та до 2027 року Німеччина відправить Україні озброєння загальною вартістю приблизно 17 мільярдів євро. Про це заявив німецький канцлер Олаф Шольц на пресконференції.

Посадовець підкреслив, що після США його країна є лідером із надання Україні підтримки, у тому числі й у військовому плані.

За його словами, широкомасштабна військова агресія Росії продовжує «дуже сильно хвилювати всіх нас».

«З початку війни та приблизно до 2027 року, можливо, ми витратимо 17 мільярдів євро лише на постачання зброї, яку ми з Німеччини фінансуємо для України», – розповів Шольц.

Нагадаємо, німецький уряд вирішив передати Україні нову партію військової допомоги, до якої увійшла техніка для ЗРК IRIS-T SLM, боєприпаси, шість установок Gepard та інше обладнання. 

Крім того, Німеччина планує передати Україні новий пакет військової допомоги на загальну суму у 700 млн євро.

За даними Spiegel, до пакета увійдуть кілька пускових установок Patriot та інша зброя «земля-повітря» із запасів Бундесверу, додаткові БМП Marder, танки Leopard 1, обладнання для розмінування, близько 20 тисяч артилерійських снарядів та снаряди для танків Leopard, а також декілька дронів для ведення розвідки.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський на полях саміту НАТО у Вільнюсі домовився з Олафом Шольцем про додаткові пускові установки зенітно-ракетного комплексу Patriot. Також Україна отримає додаткові ракети до них. 

До слова, німецький концерн Rheinmetall протягом наступних 12 тижнів відкриє в Україні завод бронетехніки. Найбільший німецький виробник зброї також навчатиме українців обслуговувати танки та іншу броньовану техніку, виготовлену на заводі, який буде розташований у західній частині країни.

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Теги: Німеччина озброєння допомога ЗСУ

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