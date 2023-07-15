Скільки зброї Україна отримає від Німеччини впродовж п’яти років? Шольц оцінив вартість

Німеччина є одним із лідерів щодо надання Україні військової допомоги

Від початку повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році та до 2027 року Німеччина відправить Україні озброєння загальною вартістю приблизно 17 мільярдів євро. Про це заявив німецький канцлер Олаф Шольц на пресконференції.

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Посадовець підкреслив, що після США його країна є лідером із надання Україні підтримки, у тому числі й у військовому плані.

За його словами, широкомасштабна військова агресія Росії продовжує «дуже сильно хвилювати всіх нас».

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«З початку війни та приблизно до 2027 року, можливо, ми витратимо 17 мільярдів євро лише на постачання зброї, яку ми з Німеччини фінансуємо для України», – розповів Шольц.

Нагадаємо, німецький уряд вирішив передати Україні нову партію військової допомоги, до якої увійшла техніка для ЗРК IRIS-T SLM, боєприпаси, шість установок Gepard та інше обладнання.

Крім того, Німеччина планує передати Україні новий пакет військової допомоги на загальну суму у 700 млн євро.

За даними Spiegel, до пакета увійдуть кілька пускових установок Patriot та інша зброя «земля-повітря» із запасів Бундесверу, додаткові БМП Marder, танки Leopard 1, обладнання для розмінування, близько 20 тисяч артилерійських снарядів та снаряди для танків Leopard, а також декілька дронів для ведення розвідки.

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Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський на полях саміту НАТО у Вільнюсі домовився з Олафом Шольцем про додаткові пускові установки зенітно-ракетного комплексу Patriot. Також Україна отримає додаткові ракети до них.

До слова, німецький концерн Rheinmetall протягом наступних 12 тижнів відкриє в Україні завод бронетехніки. Найбільший німецький виробник зброї також навчатиме українців обслуговувати танки та іншу броньовану техніку, виготовлену на заводі, який буде розташований у західній частині країни.