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Камишін заявив, що Україна за місяць виробила більше снарядів, ніж за весь минулий рік

Діана Гасюк
glavcom.ua
Камишін заявив, що Україна за місяць виробила більше снарядів, ніж за весь минулий рік
Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін
фото з відкритих джерел

Камишін повідомив, що прагне зробити Україну передовим виробником та експортером зброї, щоб посилити відновлення економіки країни

Оборонна галузь України нарощує виробництво боєприпасів та протитанкових комплексів «Стугна-П». Зазначається, що за червень 2023 року було виготовлено більше мінометних і артилерійських снарядів, ніж за весь 2022 рік. Про це  в інтерв’ю Bloomberg повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.

При цьому він назвав «секретом», скільки саме було виготовлено мінометних і артилерійських снарядів.

«Я б не сказав, що нам вдалося збільшити виробництво боєприпасів за три місяці. У 2022 році ми виробили так мало. Ми маємо бути амбітними, тому що у нас немає вибору. Моя мета — зробити Україну арсеналом вільного світу», - сказав Камишін.

Камишін також розповів, що почав зі снарядів і мінометів, оскільки вони є центральними у битві, яку він називає «Другою світовою війною з безпілотниками».

Зазначається, що зараз в Україні нарощується внутрішній випуск боєприпасів. Також швидше почали сходити з конвеєрів і українські протитанкові комплекси «Стугна-П».

За словами міністра, збільшення виробництва танків і бронетехніки є наступним пріоритетом, але це займе 3-6 місяців, щоб принести результат.

У довгостроковій перспективі Камишін хоче зробити Україну передовим виробником зброї та використати це розширення для посилення відновлення економіки, яка минулого року скоротилася майже на третину.

Він заохочує іноземних виробників приїхати в Україну під час війни, де низькі витрати, виробничі потужності переміщуються та відновлюються впродовж кількох місяців, і іноземні компанії можуть використовувати щоденний бойовий досвід для модернізації своєї зброї.

Раніше повідомлялося, що Німеччина замовила надсучасні бронебійні підкаліберні боєприпаси DM73 для українських військових. 

Нагадаємо, триває 502-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось близько 30 бойових зіткнень.

 

Теги: Німеччина Україна боєприпаси Олександр Камишін

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