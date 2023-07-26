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П'ять країн ЄС знову закликали продовжити заборону на імпорт українського зерна

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
П'ять країн ЄС знову закликали продовжити заборону на імпорт українського зерна
Чинна заборона на імпорт українського зерна діє до 15 вересня
фото з відкритих джерел

Обмеження пропонується подовжити до кінця 2023 року

Польща, Угорщина, Словаччина, Болгарія та Румунія вчора звернулися до Ради ЄС із проханням продовжити тимчасову заборону на ввезення української зернової продукції. Про це повідомляє CNN.

Як поінформували в Раді ЄС, зазначені п’ять держав просять продовжити заборону на імпорт чотирьох видів зерна з України після запланованого терміну дії 15 вересня.

За словами міністра сільського господарства Іспанії Луїса Планаса Пучадеса, ці п’ять країн хотіли б, щоб тимчасова заборона ЄС на імпорт української пшениці, кукурудзи, ріпаку та олії була продовжена до кінця 2023 року. Чиновник виступав як президент Ради ЄС із сільського господарства та рибальства.

Видання нагадало, що Євросоюз у травні вжив заходів для усунення вузьких місць у логістиці та заради захисту місцевих фермерів від зниження цін через дешевше зерно, вироблене в Україні.

Комісар ЄС із сільського господарства Януш Войцеховський вважає, що блоку необхідно буде враховувати «нові обставини» під час розгляду питання про продовження заборони у зв’язку з виходом РФ із Чорноморської зернової угоди.

Нагадаємо, 5 червня Європейська комісія продовжила обмеження на імпорт української агропродукції до 15 вересня 2023 року. Вони стосуються імпорту пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику з України. Водночас сфера застосування цих заходів до пелелічених продуктів скорочується з 17 до шести тарифних ліній.

Учора комісар ЄС із сільського господарства Януш Войцеховський сказав, що Євросоюз готовий допомогти Україні експортувати всю сільгосппродукцію, яку вона захоче продати. 

До слова, недавно прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Польща не буде відкривати кордон для зернових продуктів з України після 15 вересня, якщо на той момент спливе термін мораторію Європейської комісії на імпорт українського зерна.

Як відомо, 17 липня Росія відмовилася від «зернової угоди». РФ офіційно повідомила Туреччину та Україну, а також Секретаріат ООН про заперечення проти продовження «зернової угоди» і відкликала гарантії безпеки для зернового коридору.

Теги: зерно імпорт Європейський союз Україна

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