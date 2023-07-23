Атака РФ на Одесу, Зеленський попросив терміново скликати Раду Україна-НАТО: головне за ніч

У ніч з 22 на 23 липня російські війська здійснили чергову масовану атаку по території Одеси та області

Президент України Володимир Зеленський звернувся з ініціативою до генерального секретаря НАТО, Єнса Столтенберга, про термінове скликання засідання Ради Україна-НАТО. У ніч з 22 на 23 липня російські війська здійснили чергову масовану атаку по території Одеси та області. «Главком» зібрав у добірку ці та інші новини ночі проти 23 липня, щоб ви були в курсі головних подій.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Ракетний удар по Одесі

У ніч з 22 на 23 липня російські війська здійснили чергову масовану атаку по території Одеси та області. Станом на 4:00 годину ранку встановлено, що унаслідок ворожого обстрілу міста Одеса загинула одна людина та 22 – поранено, з них – чотири дитини. Про це інформує Головне управління Національної поліції Одеської області.

Також унаслідок ракетної атаки пошкоджень та руйнувань зазнали об’єкти цивільної інфраструктури, багатоповерхові та приватні житлові будинки, автомобілі громадян. У багатьох будинках пошкоджені фасади та дахи, вибиті вікна.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Окупанти влучили в найбільший православний храм Одеси

Вночі 23 липня внаслідок чергової ракетної атаки росіян в Одесі було зруйновано Спасо-Преображенський кафедральний собор. Про це повідомляє Telegram-канал «Думська».

Також представники міськради повідомили про серйозні пошкодження будівлі та православних святинь внаслідок ракетної атаки. З-під завалів дістали Касперовську ікону Божої Матері, яка є покровителькою Одеси.

Цей храм є найбільшим православним храмом у місті і має важливе історичне значення. Закладено будівництво цього собору в 1794 році, а освячено його у 1808 році.

На місці прильоту по собору працюють рятувальники та міські комунальні служби.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Вибухи у Запоріжжі

У Запоріжжі пролунала серія вибухів у ніч на 23 липня під час повітряної тривоги. Про це повідомляють кореспонденти «Суспільне Запоріжжя».

Перший вибух було чутно у місті близько пів на третю ночі. Незабаром пролунали повторні вибухи

Командування Повітряних сил ЗСУ попередило, що у Запорізькій області є загроза застосування противником балістичного озброєння.

Зеленський попросив Столтенберга скликати Раду Україна-НАТО

Президент України Володимир Зеленський звернувся з ініціативою до генерального секретаря НАТО, Єнса Столтенберга, про термінове скликання засідання Ради Україна-НАТО у зв'язку з агресивними діями РФ в Чорному морі.

Також Зеленський обговорив з Столтенбергом спільні кроки щодо розблокування і забезпечення сталої роботи «зернового коридору».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Війська РФ вивели на чергування в Чорне море підводний ракетоносій

Росія вивела у Чорне море підводний ракетоносій. Загальний залп може становити близько чотирьох крилатих ракет «Калібр». Про це повідомляє оперативне командування «Південь» в Telegram.

Зазначається, що в Чорному морі окупанти наростили корабельне угруповання до 20 одиниць.

«На бойове чергування вивів підводний ракетоносій, спорядження якого до чотирьох ракет типу «Калібр». Ближче до ночі, цілком очікуване нарощування напруження», - йдеться у повідомленні.

До слова, триває 515-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – протягом минулої доби відбулось близько 40 бойових зіткнень.