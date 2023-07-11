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Німеччина не постачатиме Україні далекобійні ракети

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Німеччина не постачатиме Україні далекобійні ракети
Пісторіус: Без нас протиповітряна оборона України була б взагалі неможливою
фото з відкритих джерел

Міністр оборони Німеччини Пісторіус не бачить причин для критики країни за її рішення

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус підтвердив відмову німецького уряду постачати Україні далекобійні крилаті ракети Taurus. Про це він сказав на полях саміту НАТО у Вільнюсі, повідомляє Tagesspiegel.

«Якщо окремі партнери роблять це (постачають далекобійні ракети – «Главком»), це їхнє суверенне рішення. Ми не маємо наміру змінювати свою позицію», – заявив Пісторіус.

Він сказав, що не бачить причин для критики Німеччини, оскільки його країна разом із США надає Україні найбільше допомоги.

«Без нас протиповітряна оборона України була б взагалі неможливою», – додав Пісторіус.

Нагадаємо, Німеччина готує новий пакет допомоги Україні на загальну суму у 700 млн євро. Як зазначається, в урядових колах на полях саміту НАТО у Вільнюсі, до пакета увійде, зокрема, зброя та боєприпаси на 700 млн євро. Канцлер Німеччини Олаф Шольц зустрічався із президентом України Володимиром Зеленським у Берлін, він заявляв про пакет підтримки на 2,7 млрд євро.

До слова, президент Франції Еммануель Макрон заявив про рішення поставити Україні ракети далекого радіусу дії Scalp. Вони добре відомі нашим бойовим пілотам, оскільки є близнюками британських Storm Shadow. Дальність політного радіуса ракети перевищує 250 кілометрів, що дозволяє їй успішно виконувати основну мету – знищення стаціонарних об'єктів, які прикривають ППО. При цьому ракета майже не помітна для радарів.

Теги: Німеччина ракета

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