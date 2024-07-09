Головна Світ Політика
search button user button menu button

Зупинка Євроінтеграції: глава МЗС Грузії зробив заяву

Ростислав Вонс
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Зупинка Євроінтеграції: глава МЗС Грузії зробив заяву
Ілля Дарчіашвілі заявив, що рішення ухвалені на мікрорівні жодним чином не завадять прагненню Грузії до європейської інтеграції
фото з відкритих джерел

Очільник МЗС Грузії вважає, що країна досі рухається в Євросоюз

Міністр закордонних справ Грузії Ілля Дарчіашвілі запевнив, що Грузія продовжує процес вступу до Євросоюзу, попри рішення ЄС заморозити 30 млн євро на підтримку оборонного сектора Грузії. Про це повідомляє «Грузия Online».

На думку глави МЗС, рішення ухвалені на мікрорівні та жодним чином не завадять прагненню Грузії до європейської інтеграції.

«Грузії необхідно ще більше зміцнити свій оборонний потенціал, щоб ми могли краще справлятися з цими загрозами, тому ми сподіваємося, що подібні рішення дуже скоро повернуться на попередній рівень, і продовжимо співпрацювати з ЄС у цьому напрямку», – переконаний Дарчіашвілі.

Очільник відомства додав, що загалом співпраця між Грузією та ЄС ґрунтується на угоді про асоціацію. За його словами, Тбілісі послідовно виконує ці зобов'язання, і він би «не став використовувати ту дуже різку оцінку, яку дав посол ЄС».

«Грузія не зупинила жодного процесу. Грузія послідовно продовжує програму реформ. Грузія послідовно виконує свої зобов'язання перед ЄС, що, безумовно, приведе нас до нашої головної мети – повноправного членства в Євросоюзі», – вважає глава МЗС.

Дарчіашвілі нагадав, що у Тбілісі були труднощі з отриманням статусу кандидата в члени ЄС, «хоча ми зробили все, щоб країна отримала статус».

«Я відчуваю аналогічний оптимізм щодо того, що ми дуже скоро почнемо переговори. Переговори – це дуже довгий і важкий процес, проте ми готові незворотно вести Грузію шляхом європейської інтеграції», – резюмував він.

Нагадаємо, процес інтеграції Грузії до Європейського союзу (ЄС) призупинено. Про це повідомив посол ЄС у країні Павло Герчинський. За його словами, наміри нинішнього уряду Грузії не зрозумілі для лідерів ЄС. Закон про прозорість іноземного впливу є кроком назад, додав дипломат.

До слова, депутат від «Грузинської мрії» Бека Давітуліані відреагував на ситуацію навколо призупинення євроінтеграції Грузії. Він запевнив, що Грузія обов'язково приєднається до ЄС.

Як відомо, парламент Грузії 14 травня ухвалив закон про іноагентів у заключному, третьому читанні. За нього проголосували 84 депутати, проти - 30 парламентаріїв, ще 58 утрималися.

Президентка країни наклала на нього вето та назвала його «російським законом», який суперечить конституції та європейським стандартам. Попри різку критику закону з боку ЄС та США, парламент Грузії подолав президентське вето. Закон «Про прозорість іноземного впливу» підписав спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі, обійшовши таким чином вето президентки Саломе Зурабішвілі.

Читайте також: 

Теги: Грузія МЗС Європейський союз

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Для ЄС головування Угорщини є меншою проблемою, ніж той факт, що ультраправі партії різних типів вже перебувають при владі або наближаються до неї
Газета Financial Times пояснила, як головування Угорщини вплине на ЄС
5 липня, 13:32
Блінкен пояснив, як у Сполучених Штатах бачать перемогу України
Блінкен пояснив, якою є перемога України для США
2 липня, 06:55
Зеленський взяв участь у саміті ЄС
Зеленський вперше зустрівся з президентом Словаччини Пеллегріні
27 червня, 20:24
Зеленський підписав угоду про гарантії безпеки з главою Єврокомісії та президентом Європейської ради
Україна та ЄС підписали безпекову угоду
27 червня, 15:45
Російська сторона заборонила мовлення 81 медіа 25 країн Європи
Росія обмежила на своїй території мовлення понад 80 європейських ЗМІ
25 червня, 15:42
Глава МЗС наголосив, що вступ України до ЄС буде подією глобального значення для Європи
Україна буде на відстані трьох кроків до повного членства в ЄС – Кулеба
25 червня, 06:21
Чи готова Україна до євроінтеграції?
Євроінтеграція України. П'ять ключових факторів успіху
24 червня, 11:01
Ставлення до війни в Україні у чехів залишається неоднозначним
Лише третина громадян Чехії готові захищати країну зі зброєю у руках: дані опитування
21 червня, 10:18
Пропозицію про подальше продовження терміну дії тимчасового захисту до 4 березня 2026 року висунуто в умовах нестабільності ситуації в Україні
ЄС схвалив продовження тимчасового захисту для українських біженців до 2026 року
14 червня, 00:48

Політика

Зупинка Євроінтеграції: глава МЗС Грузії зробив заяву
Зупинка Євроінтеграції: глава МЗС Грузії зробив заяву
Путін поставив у скрутне становище Орбана після ракетного удару по «Охматдиту»
Путін поставив у скрутне становище Орбана після ракетного удару по «Охматдиту»
«Єдине місце для вас – лава підсудних»: Кислиця звернувся до Небензі на засіданні Радбезу
«Єдине місце для вас – лава підсудних»: Кислиця звернувся до Небензі на засіданні Радбезу
Євросоюз пообіцяв допомогти відновити пошкоджений «Охматдит»
Євросоюз пообіцяв допомогти відновити пошкоджений «Охматдит»
Посли Євросоюзу ініціювали зустріч для обговорення поведінки угорського уряду
Посли Євросоюзу ініціювали зустріч для обговорення поведінки угорського уряду
Північна Корея відправила делегацію елітних військових до Росії
Північна Корея відправила делегацію елітних військових до Росії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
19K
День княгині Ольги 2024: нова дата, традиції та звичаї свята
19K
Без звинувачень Росії: Орбан прокоментував ракетний удар по «Охматдиту»
18K
Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі
16K
Пляшка з ймовірно отруєною водою біля «Охматдиту»: поліція проводить перевірку
15K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 09 липня: ситуація на фронті
12K
Стало відомо, яка країна Європи стала найпривабливішою для прохачів притулку

Новини

Будівництво головного військового цвинтаря держави? Посадовець пояснив, куди йде вирубаний ліс
Сьогодні, 07:45
Атака на Білгород та Ростовську область: головне за ніч
Сьогодні, 06:00
Атака РФ на дитячу лікарню «Охматдит». Фото та відео з місця удару
Вчора, 14:30
Вибори у Франції, Орбан прибув до Китаю: головне за ніч
Вчора, 06:33
За добу ДТЕК повернув світло в 29 тис. домівок, знеструмлених через бойові дії
7 липня, 16:14
Пожежа в Криму, проєкт НАТО і Південної Кореї щодо України: головне за ніч
7 липня, 06:15

Прес-релізи

Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
5 липня, 16:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua