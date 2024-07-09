Зупинка Євроінтеграції: глава МЗС Грузії зробив заяву

Ілля Дарчіашвілі заявив, що рішення ухвалені на мікрорівні жодним чином не завадять прагненню Грузії до європейської інтеграції

Очільник МЗС Грузії вважає, що країна досі рухається в Євросоюз

Міністр закордонних справ Грузії Ілля Дарчіашвілі запевнив, що Грузія продовжує процес вступу до Євросоюзу, попри рішення ЄС заморозити 30 млн євро на підтримку оборонного сектора Грузії. Про це повідомляє «Грузия Online».

На думку глави МЗС, рішення ухвалені на мікрорівні та жодним чином не завадять прагненню Грузії до європейської інтеграції.

«Грузії необхідно ще більше зміцнити свій оборонний потенціал, щоб ми могли краще справлятися з цими загрозами, тому ми сподіваємося, що подібні рішення дуже скоро повернуться на попередній рівень, і продовжимо співпрацювати з ЄС у цьому напрямку», – переконаний Дарчіашвілі.

Очільник відомства додав, що загалом співпраця між Грузією та ЄС ґрунтується на угоді про асоціацію. За його словами, Тбілісі послідовно виконує ці зобов'язання, і він би «не став використовувати ту дуже різку оцінку, яку дав посол ЄС».

«Грузія не зупинила жодного процесу. Грузія послідовно продовжує програму реформ. Грузія послідовно виконує свої зобов'язання перед ЄС, що, безумовно, приведе нас до нашої головної мети – повноправного членства в Євросоюзі», – вважає глава МЗС.

Дарчіашвілі нагадав, що у Тбілісі були труднощі з отриманням статусу кандидата в члени ЄС, «хоча ми зробили все, щоб країна отримала статус».

«Я відчуваю аналогічний оптимізм щодо того, що ми дуже скоро почнемо переговори. Переговори – це дуже довгий і важкий процес, проте ми готові незворотно вести Грузію шляхом європейської інтеграції», – резюмував він.

Нагадаємо, процес інтеграції Грузії до Європейського союзу (ЄС) призупинено. Про це повідомив посол ЄС у країні Павло Герчинський. За його словами, наміри нинішнього уряду Грузії не зрозумілі для лідерів ЄС. Закон про прозорість іноземного впливу є кроком назад, додав дипломат.

До слова, депутат від «Грузинської мрії» Бека Давітуліані відреагував на ситуацію навколо призупинення євроінтеграції Грузії. Він запевнив, що Грузія обов'язково приєднається до ЄС.

Як відомо, парламент Грузії 14 травня ухвалив закон про іноагентів у заключному, третьому читанні. За нього проголосували 84 депутати, проти - 30 парламентаріїв, ще 58 утрималися.

Президентка країни наклала на нього вето та назвала його «російським законом», який суперечить конституції та європейським стандартам. Попри різку критику закону з боку ЄС та США, парламент Грузії подолав президентське вето. Закон «Про прозорість іноземного впливу» підписав спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі, обійшовши таким чином вето президентки Саломе Зурабішвілі.