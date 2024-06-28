Рада Європи закликала Грузію скасувати закон про іноагентів

Асамблея занепокоєна тим, що закон про іноагентів може перешкодити проведенню виборів у Грузії

Парламентська асамблея Ради Європи закликала скасувати закон Грузії «Про прозорість іноземного впливу» та вважає його несумісним з демократичними стандартами. Про це стало відомо з ухваленої резолюції ПАРЄ «Виклики, що стоять перед демократією в Грузії».

«Асамблея висловлює тверду надію на демократичну консолідацію Грузії та подальшу євроатлантичну інтеграцію країни. Вона підтверджує свою готовність співпрацювати та брати участь у конструктивному і відкритому діалозі з владою, а також з усіма іншими політичними силами й всіма секторами грузинського суспільства з метою подолання нещодавніх невдач і забезпечення виконання зобов'язань, узятих на себе Грузією при вступі до Ради Європи», – зауважується у документі.

У документі йдеться про надію на демократичну консолідацію Грузії та подальшу євроатлантичну інтеграцію.

«Ухвалення Закону про прозорість іноземного впливу не можна відокремлювати від наступних парламентських виборів у Грузії, які відбудуться 26 жовтня 2024 року. Асамблея занепокоєна тим, що зазначений закон може перешкодити проведенню цих виборів і підірвати довіру до їх результатів, що може вплинути на легітимність голосування», – наголосили парламентарі.

Нагадаємо, закон «Про прозорість іноземного впливу» підписав спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі, обійшовши таким чином вето президентки Саломе Зурабішвілі.

Раніше прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що ніхто не дочекається майдану у Грузії такого, як був в Україні. При цьому він цинічно згадав про наслідки протестів для України, які, мовляв, розвалили економіку країни.

До слова, посол Євросоюзу в Грузії Павло Герчинський заявив, що вступ Грузії до Євросоюзу практично заморожено. Причиною цьому стало ухвалення закону «Про прозорість іноземного впливу», який заморозив європейську інтеграцію для Тбілісі.