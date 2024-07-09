«Нічого страшного»: Грузинський депутат відреагував на призупинення вступу країни до ЄС

Бека Давітуліані: Рішення про призупинення військового фінансування Грузії з боку Євросоюзу завдає шкоди не лише уряду Грузії, а й інтересам Заходу

У Грузеї переконані, що наступного року вдасться відновити євроінтеграційний процес

Депутат від «Грузинської мрії» Бека Давітуліані відреагував на ситуацію навколо призупинення євроінтеграції Грузії. Він запевнив, що Грузія обов'язково приєднається до ЄС. Про це повідомляє Sova.

«Грузія стане частиною великої хвилі розширення. На жаль, наразі великої хвилі розширення не передбачається. Коли ця хвиля стане реальною, Грузія обов'язково стане її частиною, багато чого відбувається у світовій політиці, і після всього цього конфігурація буде зрозумілою», – наголосив він.

Крім того, Давітуліані висловив сподівання, що «всі з часом це зрозуміють і зможуть уникнути цих тимчасових пристрастей та емоцій і мислити прагматично».

«Нічого страшного, ми на певний час зупинимося і продовжимо з наступного року», – підкреслив політик.

Щодо призупинення військового фінансування Грузії з боку Євросоюзу, Давітуліані каже, що це рішення завдає шкоди не лише уряду Грузії, а й інтересам Заходу.

Нагадаємо, процес інтеграції Грузії до Європейського союзу (ЄС) призупинено. Про це повідомив посол ЄС у країні Павло Герчинський. За його словами, наміри нинішнього уряду Грузії не зрозумілі для лідерів ЄС. Закон про прозорість іноземного впливу є кроком назад, додав дипломат.

Як відомо, парламент Грузії 14 травня ухвалив закон про іноагентів у заключному, третьому читанні. За нього проголосували 84 депутати, проти - 30 парламентаріїв, ще 58 утрималися.

Президентка країни наклала на нього вето та назвала його «російським законом», який суперечить конституції та європейським стандартам. Незважаючи на різку критику закону з боку ЄС та США, парламент Грузії подолав президентське вето,. Закон «Про прозорість іноземного впливу» підписав спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі, обійшовши таким чином вето президентки Саломе Зурабішвілі.