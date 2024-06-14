ЄС схвалив продовження тимчасового захисту для українських біженців до 2026 року

Пропозицію про подальше продовження терміну дії тимчасового захисту до 4 березня 2026 року висунуто в умовах нестабільності ситуації в Україні

Рада офіційно ухвалить рішення про продовження тимчасового захисту після юридичної перевірки та перекладу усіма мовами ЄС

Рада Європейського Союзу схвалила продовження тимчасового захисту для українських біженців. Про це йдеться в заяві на сайті Ради Європейського Союзу.

«Рада вітає пропозицію щодо продовження тимчасового захисту для більш ніж 4 млн українців, які рятуються від агресивної війни Росії, до 4 березня 2026 року», – ідеться в заяві.

Як заявила заявила державний секретар Бельгії з питань притулку та міграції Ніколь де Мур, поки в Україні падають бомби, ситуація там небезпечна.

«Сьогодні міністри продемонстрували нову солідарність і вирішили, що продовжуватимуть надавати захист українському народу в ЄС», – заявила вона.

Зазначається, що механізм тимчасового захисту було запущено 4 березня 2022 року, майже одразу після початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну, – і мав діяти до 4 березня 2025 року. Пропозицію про подальше продовження терміну дії тимчасового захисту до 4 березня 2026 року висунуто в умовах нестабільності ситуації в Україні.

Водночас у ЄС зазначили, що продовження не змінює рішення від березня 2022 року щодо категорій осіб, на яких поширюється тимчасовий захист. Прикметно, що Рада офіційно ухвалить рішення про продовження тимчасового захисту після того, як буде проведено юридичну перевірку та переклад усіма мовами ЄС.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда підписав поправку до закону щодо продовження терміну легального перебування українців на території країни. Документ продовжує термін дії тимчасового захисту українців із 30 червня 2024 року до 30 вересня 2025-го. Протягом цього часу громадяни України зможуть і надалі отримувати медичні послуги, сімейні та соціальні виплати.

Документ також змінює кінцевий термін подачі заявки на номер PESEL зі статусом UKR із 30 днів від дати прибуття на територію Польщі на «відразу після прибуття».

До слова, Анджей Дуда підписав поправку до закону про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом на її території. Ця поправка продовжує термін легального перебування українців у Польщі, повідомила пресслужба канцелярії президента Польщі.