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Газета Financial Times пояснила, як головування Угорщини вплине на ЄС

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Газета Financial Times пояснила, як головування Угорщини вплине на ЄС
Для ЄС головування Угорщини є меншою проблемою, ніж той факт, що ультраправі партії різних типів вже перебувають при владі або наближаються до неї
фото з відкритих джерел

Євросоюз побоюється, що Угорщина під час головування в Раді ЄС може просувати свої «улюблені теми»

Головування Угорщини в Раді ЄС – навряд чи єдина проблема на порядку денному Європейського Союзу. Перемога у першому турі парламентських виборів французького ультраправого «Національного об'єднання» та погіршення стану трипартійної правлячої коаліції у Німеччині, створюють проблеми для майбутнього ЄС. Про це пише Financial Times.

«Франко-німецька співпраця є необхідною, але недостатньою умовою добре функціонуючого ЄС. Зараз внутрішньополітичні тенденції в обох країнах підривають авторитет їхніх урядів і викликають суперечки на європейському рівні», – йдеться в публікації.

Як зазначає газета, Євросоюз вже знайшов юридичну процедуру для того, щоб обійти опозицію Угорщини щодо поставок зброї для України, придбаної за рахунок прибутку, отриманого від заморожених російських активів. Попри це, не варто бути спокійним щодо потенційно шкідливих наслідків шести місяців перебування Угорщини на чолі ЄС.

Існують різні шляхи виникнення проблем. Оскільки посада передбачає формування порядку денного в таких сферах, як сільське господарство, навколишнє середовище, міграція та розширення ЄС, Угорщина може просувати свої «улюблені теми». 

«Для ЄС головування Угорщини є меншою проблемою, ніж той факт, що ультраправі партії різних типів вже перебувають при владі або наближаються до неї в інших країнах-членах. Саме тоді, коли Європа найбільше потребує колективної волі для протистояння серйозним загрозам безпеці та економічним викликам, просування ультраправих загрожує зашкодити ЄС. Якщо це станеться, Орбан візьме на себе частину відповідальності – але далеко не всю», – пише Financial Times.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прибув 2 липня до Києва та заявив, що його візит до Києва пов'язаний із головуванням Будапешта в Європейському Союзі. Орбан прокоментував свій візит до Києва.  

Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час зустрічі в Києві говорили про майбутнє Європи, безпеку, міжнародне право і формулу миру.

Як повідомлялося, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан запропонував президенту Володимиру Зеленському припинити вогонь перед початком мирних переговорів. Заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква в ефірі телемарафону заявив, що президент України вислухав свого співрозмовника, але у відповідь виклав свою позицію, яка є чіткою, зрозумілою та відомою: Київ має власний план для досягнення миру.

До слова, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прибув до Москви. У межах візиту Орбан має зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним.

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Теги: Угорщина Віктор Орбан Європейський союз

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