Зеленський вперше зустрівся з президентом Словаччини Пеллегріні

Зеленський та Пеллегріні провели «продуктивну добросусідську дискусію»

Президент Словаччини Петер Пеллегріні та президент України Володимир Зеленський провели першу зустріч. Про це президент Словаччини повідомив у X.

Пеллегріні заявив, він провів «продуктивну добросусідську дискусію» з Зеленським.

«Ми згадали нещодавнє спільне засідання урядів наших країн та обговорили мої плани щодо повноцінного візиту в Україну», – зазначив він.

Крім того, Пеллегріні запевнив, що Словаччина бажає якнайшвидшого і справедливого миру для України.

Нагадаємо, сьогодні, 27 червня, президент Володимир Зеленський прибув з візитом до Брюсселя. За словами президента, Україна розпочала фактичні переговори щодо членства в ЄС.

Раніше президент Володимир Зеленський підписав угоду про гарантії безпеки з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та президентом Європейської ради Шарлем Мішелем під час Саміту лідерів. Також Зеленський підписав безпекові угоди з Литвою та Естонією.

Як повідомлялося, що Україна та Європейський Союз підпишуть безпекову угоду в четвер, 27 червня, під час саміту лідерів.

До слова, проєкт безпекової угоди між Україною і Євросоюзом містить два основні розділи щодо безпекових гарантій, кожен із яких налічує дев’ять пунктів.