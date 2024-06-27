Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський вперше зустрівся з президентом Словаччини Пеллегріні

Ростислав Вонс
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Зеленський вперше зустрівся з президентом Словаччини Пеллегріні
Зеленський взяв участь у саміті ЄС
фото: X/Петер Пеллегріні

Зеленський та Пеллегріні провели «продуктивну добросусідську дискусію»

Президент Словаччини Петер Пеллегріні та президент України Володимир Зеленський провели першу зустріч. Про це президент Словаччини повідомив у X.

Пеллегріні заявив, він провів «продуктивну добросусідську дискусію» з Зеленським.

«Ми згадали нещодавнє спільне засідання урядів наших країн та обговорили мої плани щодо повноцінного візиту в Україну», – зазначив він.

Крім того, Пеллегріні запевнив, що Словаччина бажає якнайшвидшого і справедливого миру для України.

Нагадаємо, сьогодні, 27 червня, президент Володимир Зеленський прибув з візитом до Брюсселя. За словами президента, Україна розпочала фактичні переговори щодо членства в ЄС.

Раніше президент Володимир Зеленський підписав угоду про гарантії безпеки з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та президентом Європейської ради Шарлем Мішелем під час Саміту лідерів. Також Зеленський підписав безпекові угоди з Литвою та Естонією.

Як повідомлялося, що Україна та Європейський Союз підпишуть безпекову угоду в четвер, 27 червня, під час саміту лідерів. 

До слова, проєкт безпекової угоди між Україною і Євросоюзом містить два основні розділи щодо безпекових гарантій, кожен із яких налічує дев’ять пунктів.

Читайте також:

Теги: Володимир Зеленський Словаччина Європейський союз саміт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Глава держави вшанував пам'ять загиблих героїв
Зеленський прибув з неоголошеним візитом на Львівщину (відео)
Сьогодні, 10:01
Список країн, що підписали спільне комюініке Саміту миру
Спільне комюніке Саміту миру: які країни його підтримали і хто відмовився
16 червня, 15:18
Росія хоче захопити всю Україну
«Принцип салямі». Світ прекрасно розуміє наміри Москви
16 червня, 10:57
МЗС переконане, Росія не прагне миру, а лише продовження війни та окупації України
МЗС України відреагувало на нові «умови миру» від Путіна
14 червня, 16:38
Трамп також запропонував знизити прибутковий податок у США і замінити його тарифами
«Яка буде вигода?»: Трамп розкритикував закон про допомогу Україні на $60 млрд – Reuters
14 червня, 07:01
Прем'єр Грузії пообіцяв надавати підтримку відновленню України в межах наявних ресурсів
Грузинський прем'єр зробив несподівану заяву про Україну
11 червня, 21:51
Президент Франції Емманюель Макрон оголосив про розпуск Національних зборів
Вибори до Європарламенту і Макрон після програшного результату
10 червня, 07:25
Щоб послухати Зеленського, німецькі народні обранці зберуться на позачергову сесію
Зеленський відвідає Німеччину та виступить у Бундестазі – ЗМІ
7 червня, 03:28
За словами Зеленського, зірвати Саміт Росія вже не зможе, хоча й дуже старається це зробити
Україна готує дипломатичні відповіді на спроби РФ зірвати Глобальний саміт миру
29 травня, 20:33

Політика

Кирило Тимошенко підтвердив проведення обшуків НАБУ
Кирило Тимошенко підтвердив проведення обшуків НАБУ
Зеленський вперше зустрівся з президентом Словаччини Пеллегріні
Зеленський вперше зустрівся з президентом Словаччини Пеллегріні
Нардепка Марченко розповіла, чому кинула гроші за паркан, коли до неї прийшли з НАБУ
Нардепка Марченко розповіла, чому кинула гроші за паркан, коли до неї прийшли з НАБУ
НАБУ затримало екскуратора «Великого будівництва» – ЗМІ
НАБУ затримало екскуратора «Великого будівництва» – ЗМІ
Безпекова угода між Україною та Євросоюзом: з’явився повний текст
Безпекова угода між Україною та Євросоюзом: з’явився повний текст
Україна разом з партнерами збирається підготувати план завершення війни
Україна разом з партнерами збирається підготувати план завершення війни

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
47K
Путін визнав, що ЗСУ успішно знищують військовий флот РФ
41K
Дівчина ексголови ОДА погрожувала детективам НАБУ кримінальною справою – подробиці
16K
Прогноз магнітних бур на три дні: чого очікувати від сонячної активності 27–29 червня
14K
Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі
6971
Внутрішнє ядро Землі сповільнилося: вчені заявляють, що це вплине на тривалість днів
4134
Росія вигадала цинічний спосіб, щоб вигнати мігрантів із країни

Новини

Україна продає електрику закордон? «Укренерго» спростувало поширений фейк
Сьогодні, 19:15
ДТЕК інвестує цього року 4 млрд грн в ремонт пошкоджених обстрілами ТЕС
Сьогодні, 19:11
Сили Оборони відкинули ворога біля Тернів – мапи DeepState
Сьогодні, 08:39
Чечня і Дагестан як фактори розвалу РФ: політолог окреслив перспективи масштабних бунтів
Сьогодні, 07:41
«Відновлювальні бригади» КНДР на Донбасі вже за місяць: огляд ISW щодо перспектив перекидання
Сьогодні, 06:11
Де в Україні найпомітніше зросли ціни на житло: аналітика НБУ
Сьогодні, 05:42

Прес-релізи

Головний маркетинг-марафон країни. Як це було (фоторепортаж)
Головний маркетинг-марафон країни. Як це було (фоторепортаж)
27 червня, 19:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua